manga – OTOKO ZAKA – di Masami Kurumada

SCHEDA

Titolo originale: Otokozaka – (男坂)

Titolo internazionale: Otoko Zaka

Autore: Masami Kurumada

Genere: azione, scolastico, bande di teppisti

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1984 – 2023

Il manga ha iniziato la pubblicazione nel 1984 con tre volumi e, dopo essere stato interrotto per quasi trent’anni, è stato ripreso dall’autore nel 2014 e portato a termine

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shounen Jump Weekly

Volumi: 11 (concluso)

Titolo in Italia: Otoko Zaka

Anno di pubblicazione in Italia: 2015 – 2024

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 5,90 €

Traduzione: Marco Franca

Volumi: 11 (concluso)

TRAMA

Jingi Kikukawa, 13 anni, è il teppista più forte della sua scuola. Le cose cambiano quando viene sfidato da Sho Takeshima, capo (Don) della banda Jing. Nonostante dimostri molto valore, Jingi viene sconfitto, e giura così di riprendersi la rivincita.

Il ragazzo decide che, per diventare il più forte nelle risse, deve sottoporsi a un allenamento speciale sulla Montagna dell’Orco, dove dimora un maestro che si dice non abbia mai perso uno scontro in vita sua.

