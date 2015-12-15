manga – PSYCHIC DETECTIVE YAKUMO – di Suzuka Oda

Scheda a cura di Marichan.
SCHEDA
Titolo originale: Shinrei Tantei Yakumo – Psychic Detective Yakumo – (心霊探偵 八雲)
Titolo internazionale: Psychic Detective Yakumo
Autore: Suzuka Oda
Genere: horror, mistero, soprannaturale
Target: shoujo
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Anno di pubblicazione in Giappone: 2009 – 2016
Casa Editrice giapponese: Kadokawa Shoten
Rivista: Asuka
Tratto: dalla serie di light novel “Shinrei Tantei Yakumo” di Manabu Kaminaga
Volumi: 14 (concluso)
Titolo in Italia: Psychic Detective Yakumo – L’investigatore dell’occulto
Anno di pubblicazione in Italia: 2012 – 2017
Casa Editrice italiana: Planet Manga
edizione economica a 4,50 € – disponibile anche in versione digitale per lettori di ebook a 3,99 €
Traduzione: Laura Giordana e Valentina Mecchia
Volumi: 14 (concluso)
TRAMA
Saitou Yakumo è uno studente universitario dall’aspetto misterioso e dal carattere schivo, nato con un raro occhio sinistro rosso capace di vedere ciò che sfugge agli altri: fantasmi e spiriti. Convinto che queste presenze rimangano legate al mondo dei vivi per un motivo preciso, Yakumo cerca di scoprire la causa e liberarle, permettendo loro di trovare finalmente la pace.
A coinvolgerlo in varie indagini paranormali è Ozawa Haruka, una compagna di scuola che si affida alle sue capacità speciali. Insieme, i due si trovano ad affrontare casi inquietanti e pericolosi, in un susseguirsi di misteri che mescolano suspense, dramma e un pizzico di sovrannaturale, mentre il legame tra loro cresce lentamente.
OPERE RELATIVE
Light Novel
– Psychic Detective Yakumo – opera capostipite
– Shinrei Tantei Yakumo: Another Files
Manga
– Shinrei Tantei Yakumo: Akai Hitomi wa Shitteiru
Anime
– Shinrei Tantei Yakumo – serie tv
