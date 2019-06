manga – RISTORANTE PARADISO – di Natsume Ono

A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Ristorante Paradiso (リストランテ パラディーゾ)

Titolo internazionale: Ristorante Paradiso (abbreviato anche come Rispara)

Autrice: Natsume Ono

Genere: seinen – cucina, sentimentale, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2005

Casa Editrice giapponese: Ohta Shuppan

Rivista: Manga Erotics F

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Ristorante Paradiso

Anno di pubblicazione in Italia: 2018

Casa Editrice italiana: Dynit

costo 15,90 €

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

La giovane Nicoletta decide, dopo anni, di andare a Roma a trovare sua madre; che l’abbandonò dalla nonna per sposare un uomo più giovane che non voleva impegnarsi con donne con figli.

La ragazza incontra la donna nel ristorante di lui, venendo folgorata dalla splendida cucina e sopratutto dal singolare staff formato da uomini affascinanti e con gli occhiali…

Affascinata dal locale, Nicoletta inizierà a lavorarci in cucina, conoscendo meglio il burbero Luciano, il gioviale cameriere Vito, il silenzioso Gigi, il tenebroso e introverso Claudio, e tutti gli altri membri del locale.

Inizia cosi una storia ambientata nel piccolo ma accogliente ristorante chiamato “la Casetta dell’Orso”.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Manga

– Gente – prequel/spinoff

Anime

– Ristorante Paradiso – serie tv

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Ristorante Paradiso” presente sul sito:

Altre opere di Natsume Ono (Basso) presenti sul sito:

RECENSIONI

