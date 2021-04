manga – ROSEN BLOOD – di Kachiru Ishizue

0 0 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Rosen Blood – Rosen Blood: Haitoku no Meikan – (ローゼンブラッド~背徳の冥館~)

Titolo internazionale: Rosen Blood

Autrice: Kachiru Ishizue

Genere: reverse-harem, sentimentale, soprannaturale, storico, vampiri

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2017 – in corso

Casa Editrice giapponese: Akita Shoten

Rivista: Princess

Volumi: 3 (in corso)

Titolo in Italia: Rosen Blood

Anno di pubblicazione in Italia:

Casa Editrice italiana: annunciato dalla Star Comics

Traduzione:

Volumi:

TRAMA

Stella è rimasta senza parenti e possibilità, inoltre la carrozza su cui viaggia ha un brutto incidente. Svenuta, quando si risveglia è in un bellissimo castello circondato da rose, salvata da un gentiluomo di nome Levi, che le offre anche di lavorare lì come cameriera.

Oltre a Levi, nella magione ci sono anche altri tre uomini. Stella scopre presto che i suoi datori di lavoro sono pericolosi, e nascondo un segreto soprannaturale…

