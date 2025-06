manga – SAKU-CHAN & NOZOMI-KUN – di Kujira

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Sophitia.

SCHEDA

Titolo originale: Sakura-chan to Nozomi-kun – (さくちゃんとのぞみくん)

Titolo internazionale: Saku-chan & Nozomi-kun

Autrice: Kujira

Genere: drammatico, scolastico, sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2016

Casa Editrice giapponese: ASCII Media Works

Rivista: Sylph

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: Saku-chan & Nozomi-kun

Anno di pubblicazione in Italia: 2020

Casa Editrice italiana: FlashBook

edizione con sovracopertina a 5,90 €

Traduzione: Anna Specchio

Volumi: 2 (concluso)

TRAMA

Alle elementari si incontrano due bambini: Sakura, che ha i capelli corti e si veste da maschio, e Nozomi, che invece porta i capelli lunghi ed è spesso preso in giro dai compagni di classe. Ma entrambi non lo fanno per ribellione o capriccio: le loro scelte sono influenzate dalle rispettive madri, e da contesti familiari complicati.

Con il tempo però arriva la pre-adolescenza, con i cambiamenti fisici e vocali che iniziano a segnare con più forza le differenze tra maschi e femmine.

La storia segue l’evoluzione del loro rapporto lungo tutto il percorso scolastico, dalle elementari fino alle superiori, in un crescendo di emozioni e consapevolezze.

Finché, un giorno, Saku si accorge che quello che prova per Nozomi non è solo amicizia…

