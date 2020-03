manga – SECRET – di Yoshiki Tonogai

A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Secret – シークレット (外海良基)

Titolo internazionale: Secret

Autore: Yoshiki Tonogai

Genere: drammatico, mistero, psicologico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo e poco impressionabile

Anno di pubblicazione in Giappone: 2015

Casa Editrice giapponese: Square Enix

Rivista: Shounen Gangan

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: Secret

Anno di pubblicazione in Italia: 2015

Casa Editrice italiana: Jpop

edizione con sovracopertina a 5,90 €

Volumi: 3 (concluso)

TRAMA

A causa di un incidente con un pullman, durante una gita scolastica muoiono trenta persone tra alunni e insegnanti, e si salvano solo sette ragazzi. Ma uno dei sopravvissuti, giorni dopo, si suicida.

I sei studenti rimasti devono seguire una terapia psicologica con uno dei loro professori, ma proprio questo specialista gli annuncia che ha le prove che tre di loro sono assassini, che hanno volontariamente ucciso i loro compagni.

Dà loro una settimana di tempo per scoprire chi sono i colpevoli e consegnarli, se no saranno guai per tutti…

OPERE RELATIVE

Manga

– Doubt – prequel/spinoff

– Judge – prequel/spinoff

– Dead Company – sequel/spinoff

Live action

– Judge – film

