manga – SEX BATTLE: Densetsu no Yarichin VS Teppeki no Shiriana – di Totofumi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Sophitia.

SCHEDA

Titolo originale: Densetsu no Yarichin VS Teppeki no Shiriana – (伝説のヤリチンVS鉄壁の尻穴)

Titolo internazionale: Legendary Dick VS Ironclad Butthole

Autore: Totofumi

Genere: commedia, comico, sentimentale, scolastico

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto (riferimenti sessuali)

Anno di pubblicazione in Giappone: 2022 – in corso

Casa Editrice giapponese: Magazine Be x Boy

Rivista: Libre

Volumi: 5 (in corso)

Titolo in Italia: Sex Battle: Densetsu no Yarichin VS Teppeki no Shiriana

Anno di pubblicazione in Italia: 2024 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione con sovracopertina, a 7,50 €

Traduzione: Susanna Scrivo

Volumi: 4 (in corso)

TRAMA

In un liceo maschile in Giappone c’è una forte rivalità tra tutti gli studenti, soprattutto su chi sia più virile.

I più forti e temuti sono Mikagura – detto “Trapano Leggendario” – e Sena – chiamato “L’Impenetrabile”. La scuola si divide in fazioni, che parteggiano per l’uno o per l’altro.

I due iniziano a combattersi a colpi di… momenti intimi. Ma se ci vanno di mezzo i sentimenti?

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI