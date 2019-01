A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Suiheisen no Shachi – (水平線のシャチ)

Titolo internazionale: Shachi of the Marine Horizon

Autore: Kazuki Harumoto

Genere: shounen – avventura, azione, fantasy, mare

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: Agosto 2007

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shounen Jump

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Shachi dell’orizzonte marino

Anno di pubblicazione in Italia: Agosto 2010

Casa Editrice italiana: Ronin Manga

Traduzione: Emilio Martini

edizione con sovracopertina, 250 pagine, a 6,90 euro

TRAMA

In una piccola isola nei mari del sud vive Shachi, un ragazzo che ama l’acqua e nuotare, tanto da stare tutto il tempo in mare, facendo preoccupare il nonno e la sua amica Lala.

Il padre, prima di morire, aveva raccontato al figlio che un giorno aveva visto una sirena; ed è da allora che anche Shachi sogna di trovarne una, e di vivere una grande avventura sull’oceano. Ma il nonno gli proibisce di lasciare la terra per salpare, perchè girano dei pericoli banditi, e anche suo padre è stato ucciso da dei contrabbandieri.

Ma un giorno arriva al loro villaggio un gruppo criminale che sta cercando una sirena, che secondo loro di nasconde proprio nella loro isola…

RECENSIONI

