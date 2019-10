manga – SHIKI – di Fuyumi Ono, Ryu Fujisaki

A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Shiki – (屍鬼)

Titolo internazionale: Shiki – Corpse Demon

Autori: storia di Fuyumi Ono, disegni di Ryu Fujisaki

Genere: horror, mistero, psicologico, seinen, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2007

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Volumi: 11 (concluso)

Titolo in Italia: Shiki

Anno di pubblicazione in Italia: 2011

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione economica, a 4,20 €

Volumi: 11 (concluso)

TRAMA

“Shiki” è ambientato a inizio anni ’90, in un villaggio sperduto del Giappone di nome Sotoba, i cui contatti con l’esterno sono praticamente nulli, infatti molti dei ragazzi più giovani vorrebbero andarsene, e trasferirsi in città più grandi e moderne.

Ma la vita fin troppo tranquilla dei suoi abitanti viene, però, improvvisamente sconvolta dall’apparizione di una misteriosa epidemia, che uccide molti abitanti. Inoltre la malattia compare subito dopo che una famiglia, i Kirishiki, si trasferisce in una magione nella periferia della cittadina.

Toccherà a Toshio Ozaki, il medico del villaggio, il compito di scoprire le cause del diffondersi della malattia, e preparare una terapia adeguata. Nel frattempo, però, il numero di decessi comincia ad assumere valori impressionanti, fino a sfociare in una guerra tra vivi e “morti”…

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– Shiki – serie tv

– Shiki oav – special

Light Novel

– Shiki

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Shiki” presente sul sito:

