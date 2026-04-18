manga – SHRINK: Dr. Yowai medico psichiatra – di Jin Nanami, Tsukiko

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Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Shrink: Seishinkai Yowai – (Shrink~精神科医ヨワイ~)

Traduzione: “Shrink” deriva dal verbo inglese “to shrink” (strizzare), termine colloquiale usato negli Stati Uniti per indicare gli psichiatri, i cosiddetti “strizzacervelli”

Titolo internazionale: Shrink Psychiatrist Yowai

Autore: storia di Jin Nanami, disegni di Tsukiko

Genere: slice of life, medicina

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 219 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Grand Jump

Volumi: 18 (in corso)

Titolo in Italia: Shrink – Dr. Yowai medico psichiatra

Anno di pubblicazione in Italia: 2023 – in corso

Casa Editrice italiana: Dynit

formato grande, senza sovracoperta, a 12,90 €

Traduzione: Juan Scassa

Volumi: 12 (in corso)

TRAMA

Konosuke Yowai è uno psichiatra che lavora in una piccola clinica giapponese. A prima vista appare goffo e insicuro, ma dietro i modi gentili si nasconde un medico estremamente competente e attento ai suoi pazienti.

La storia si sviluppa in archi narrativi brevi, ognuno dedicato a un diverso disturbo psicologico, affrontato con un approccio chiaro e accessibile. Accanto ai casi clinici, trovano spazio anche le vicende personali di Yowai e dello staff della clinica.

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OPERE RELATIVE

Live action

– Shrink: Seishinkai Yowai – telefilm