manga – SHRINK: Dr. Yowai medico psichiatra – di Jin Nanami, Tsukiko

Scheda a cura di Marichan.
SCHEDA
Titolo originale: Shrink: Seishinkai Yowai – (Shrink~精神科医ヨワイ~)
Traduzione: “Shrink” deriva dal verbo inglese “to shrink” (strizzare), termine colloquiale usato negli Stati Uniti per indicare gli psichiatri, i cosiddetti “strizzacervelli”
Titolo internazionale: Shrink Psychiatrist Yowai
Autore: storia di Jin Nanami, disegni di Tsukiko
Genere: slice of life, medicina
Target: seinen
Rating: consigliato ad un pubblico adulto
Anno di pubblicazione in Giappone: 219 – in corso
Casa Editrice giapponese: Shueisha
Rivista: Grand Jump
Volumi: 18 (in corso)
Titolo in Italia: Shrink – Dr. Yowai medico psichiatra
Anno di pubblicazione in Italia: 2023 – in corso
Casa Editrice italiana: Dynit
formato grande, senza sovracoperta, a 12,90 €
Traduzione: Juan Scassa
Volumi: 12 (in corso)
TRAMA
Konosuke Yowai è uno psichiatra che lavora in una piccola clinica giapponese. A prima vista appare goffo e insicuro, ma dietro i modi gentili si nasconde un medico estremamente competente e attento ai suoi pazienti.
La storia si sviluppa in archi narrativi brevi, ognuno dedicato a un diverso disturbo psicologico, affrontato con un approccio chiaro e accessibile. Accanto ai casi clinici, trovano spazio anche le vicende personali di Yowai e dello staff della clinica.
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OPERE RELATIVE
Live action
– Shrink: Seishinkai Yowai – telefilm
RECENSIONI