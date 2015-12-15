manga – SINGLE PER SEMPRE? – di Mari Okazaki

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Zutto Dokushin de Iru Tsumori? – (ずっと独身でいるつもり?)
Titolo internazionale: Will I Be Single Forever?
Autrice: Mari Okazaki
Genere: raccolta di racconti, slice of life
Target: josei
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Anno di pubblicazione in Giappone: 2014
Casa Editrice giapponese: Shodensha
Rivista: Feel Young
Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Single per sempre?
Anno di pubblicazione in Italia: 2022
Casa Editrice italiana: Goen
edizione grande con sovracopertina, a 6,95 €
Traduzione:
Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Tre donne adulte, tre vite diverse e un unico interrogativo: si può essere felici restando single?
C’è Mami (protagonista di due racconti, quello che apre e che chiude il volume), a cui i genitori ripetono “Mi sento infelice io per te”; Yukino, che per paura della solitudine valuta di tornare con il suo ex; e Shimizu, totalmente dedita al lavoro e poco incline al romanticismo.

OPERE RELATIVE

Live action
– Zutto Dokushin de Iru Tsumori? – movie

RECENSIONI

