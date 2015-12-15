manga – SINGLE PER SEMPRE? – di Mari Okazaki

3.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Zutto Dokushin de Iru Tsumori? – (ずっと独身でいるつもり?)

Titolo internazionale: Will I Be Single Forever?

Autrice: Mari Okazaki

Genere: raccolta di racconti, slice of life

Target: josei

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2014

Casa Editrice giapponese: Shodensha

Rivista: Feel Young

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Single per sempre?

Anno di pubblicazione in Italia: 2022

Casa Editrice italiana: Goen

edizione grande con sovracopertina, a 6,95 €

Traduzione:

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Tre donne adulte, tre vite diverse e un unico interrogativo: si può essere felici restando single?

C’è Mami (protagonista di due racconti, quello che apre e che chiude il volume), a cui i genitori ripetono “Mi sento infelice io per te”; Yukino, che per paura della solitudine valuta di tornare con il suo ex; e Shimizu, totalmente dedita al lavoro e poco incline al romanticismo.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Live action

– Zutto Dokushin de Iru Tsumori? – movie

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Mari Okazaki presenti sul sito: