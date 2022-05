manga – SUMMER TIME RENDERING – di Yasuki Tanaka

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Summer Time Render – (サマータイムレンダ)

Titolo internazionale: Summer Time Rendering

Autore: Yasuki Tanaka

Genere: drammatico, mistero, sentimentale, soprannaturale, thriller

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2017

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shounen Jump +

Volumi: 13 (concluso)

Titolo in Italia: Summer Time Rendering

Anno di pubblicazione in Italia: 2019

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione a 5,90 €

Traduzione: Ernesto Cellie

Volumi: 13 (concluso)

TRAMA

Shinpei torna sulla piccola isola di Hitogashima dove è cresciuto, per partecipare al funerale di Ushio, una sua amica di infanzia scomparsa in mare. Ritrova parenti e amici, uniti nel dolore per la morte di una ragazza così giovane.

Ma tutto cambia quando Sou gli dice che, anche se la polizia ha archiviato tutto come un incidente, probabilmente Ushio è stata uccisa, dato che aveva dei lividi attorno al collo. Da quel giorno avvenimenti sempre più strani sconvolgono la calma dell’isola… C’è un assassino tra loro, o qualcosa di più inquietante?

OPERE RELATIVE

Anime

– Summer Time Rendering – serie tv

