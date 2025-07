manga – SUPER STRING: MARCO POLO’S TRAVEL TO THE MULTIVERSE – di In-Wan Youn, Boichi

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Super String: Isekai Kenbunroku – (スーパーストリング 異世界見聞録)

Titolo internazionale: Super String: Marco Polo’s Travel to the Multiverse

Autori: Storia di In-Wan Youn, Disegni di Boichi

Genere: fantascienza, avventura, azione

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2023

Casa Editrice giapponese: pubblicato in contemporanea in volumi di carta dell’editore giapponese Shogakukan, e online come webtoon dalla casa editrice coreana Line Digital Frontier in collaborazione con YLAB Studios

Volumi: 4 (concluso)

Titolo in Italia: Super String: Marco Polo’s Travel to the Multiverse

Anno di pubblicazione in Italia: 2025

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione a 6,50 €

Traduzione:

Volumi: 3 (in corso)

TRAMA

Cosa succederebbe se il celebre viaggiatore veneziano Marco Polo non avesse solo attraversato continenti, ma anche dimensioni?

Durante il suo soggiorno presso la corte di Kublai Khan, Marco entra in contatto con una misteriosa reliquia in grado di aprire portali interdimensionali. Da quel momento, ha inizio un viaggio attraverso realtà alternative in cui civiltà antiche, tecnologia futuristica e creature mitologiche convivono in un equilibrio precario.

Accompagnato da alleati fuori dal comune – tra cui un samurai cyborg, una spartana risvegliata in un futuro distopico e un’IA basata sugli appunti di Leonardo da Vinci – Marco dovrà affrontare versioni alternative di sé stesso e una minaccia cosmica che incombe su tutti i mondi.

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Boichi presenti sul sito:

Altre opere di In-Wan Youn presenti sul sito:

RECENSIONI