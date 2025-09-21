manga – TOWER DUNGEON – di Tsutomu Nihei

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Tower Dungeon – (タワーダンジョン)

Titolo internazionale: Tower Dungeon

Autore: Tsutomu Nihei

Genere: avventura, azione, drammatico, horror, fantasy

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2023 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Shounen Sirius

Volumi: 5 (in corso)

Titolo in Italia: Tower Dungeon

Anno di pubblicazione in Italia: 2025 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione con sovracopertina a 7,90 €

Traduzione: Giacomo Calorio

Volumi: 2 (in corso)

TRAMA

Dopo l’assassinio del re da parte di un negromante, la principessa viene rapita e rinchiusa nella Torre del Drago: un’immensa struttura fluttuante, labirintica e multilivello, dove ogni piano cela mostri, trappole e aberrazioni biologiche. Gli assalti della Guardia Reale falliscono uno dopo l’altro, così il regno decide di arruolare persino i civili per tentare l’impresa.

Tra i coscritti c’è Yuva, giovane contadino forte ma inesperto, armato solo di un vecchio elmo e di uno scudo malridotto. Trascinato in un viaggio che non ha scelto, dovrà affrontare insieme ai compagni un ambiente ostile e mutevole: corridoi che sembrano vivi, geometrie architettoniche impossibili, soldati caduti mutati in orrori biologici e creature innaturali plasmate da biotecnologie corrotte.

La sfida non è solo fisica: scarse risorse, fame, ferite e paura minano il morale del gruppo, mentre segreti legati alla famiglia reale e oscuri intrighi politici emergono durante l’ascensione.

