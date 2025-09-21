manga – TOWER DUNGEON – di Tsutomu Nihei

Scheda a cura di Marichan.
SCHEDA
Titolo originale: Tower Dungeon – (タワーダンジョン)
Titolo internazionale: Tower Dungeon
Autore: Tsutomu Nihei
Genere: avventura, azione, drammatico, horror, fantasy
Target: seinen
Rating: consigliato ad un pubblico adulto
Anno di pubblicazione in Giappone: 2023 – in corso
Casa Editrice giapponese: Kodansha
Rivista: Shounen Sirius
Volumi: 5 (in corso)
Titolo in Italia: Tower Dungeon
Anno di pubblicazione in Italia: 2025 – in corso
Casa Editrice italiana: Planet Manga
edizione con sovracopertina a 7,90 €
Traduzione: Giacomo Calorio
Volumi: 2 (in corso)
TRAMA
Dopo l’assassinio del re da parte di un negromante, la principessa viene rapita e rinchiusa nella Torre del Drago: un’immensa struttura fluttuante, labirintica e multilivello, dove ogni piano cela mostri, trappole e aberrazioni biologiche. Gli assalti della Guardia Reale falliscono uno dopo l’altro, così il regno decide di arruolare persino i civili per tentare l’impresa.
Tra i coscritti c’è Yuva, giovane contadino forte ma inesperto, armato solo di un vecchio elmo e di uno scudo malridotto. Trascinato in un viaggio che non ha scelto, dovrà affrontare insieme ai compagni un ambiente ostile e mutevole: corridoi che sembrano vivi, geometrie architettoniche impossibili, soldati caduti mutati in orrori biologici e creature innaturali plasmate da biotecnologie corrotte.
La sfida non è solo fisica: scarse risorse, fame, ferite e paura minano il morale del gruppo, mentre segreti legati alla famiglia reale e oscuri intrighi politici emergono durante l’ascensione.
LINK inerenti alla serie
Altre opere di Tsutomu Nihei presenti su questo sito (nota: tutti i manga di Nihei sono, ma in modo non ufficiale, ambientati nello stesso universo narrativo)
- Abara manga
- Biomega manga
- Blame! manga
- Khight of Sidonia manga
- Noise manga
- Wolverine Skit! manga
