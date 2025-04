manga – UNSUNG CINDERELLA – di Mamare Arai

3.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Sophitia.

SCHEDA

Titolo originale: Unsung Cinderella: Byouin Yakuzaishi Aoi Midori – (アンサングシンデレラ 病院薬剤師 葵みどり)

Titolo internazionale: Unsung Cinderella – Ansang Cinderella Hospital Pharmacist Aoi Midori

Autore: Mamare Arai

Genere: slice of life, medicina

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2018 – in corso

Casa Editrice giapponese: Tokuma Shoten

Rivista: Comic Zenon

Volumi: 14 (in corso)

Titolo in Italia: Unsung Cinderella – Midori, farmacista ospedaliera

Anno di pubblicazione in Italia: 2022 – in corso

Casa Editrice italiana: Hikari

edizione con sovracopertina, a 7,50 €

Traduzione: Mattia Amione

Volumi: 5 (in corso)

TRAMA

Non solo dottori e infermieri: in ospedale ci sono anche i farmacisti, che hanno compiti importanti ma ignorati dalla maggior parte dei pazienti. Gestire al meglio i migliaia di farmaci che ci sono all’interno della struttura, farli arrivare nei reparti, ordinarli quando stanno finendo e controllare le terapie dei ricoverati.

Midori lavora presso una grande clinica da due anni, ma si sente ancora bistrattata sia dai medici che dai pazienti.

Ma, nonostante questo, cerca di affrontare con ottimismo ogni sua giornata, spinta sempre dalla voglia di aiutare il prossimo.

OPERE RELATIVE

Live action

– Unsung Cinderella – telefilm

