manga – UZAKI-CHAN WANTS TO HANG OUT! (Uzaki-chan wa Asobitai!) – di Take

SCHEDA

Titolo originale: Uzaki-chan wa Asobitai! – (宇崎ちゃんは遊びたい!)

Titolo internazionale: Uzaki-chan Wants to Hang Out! – Uzaki-chan Wants to Play!

Autore: Take

Genere: commedia, ecchi, sentimentale, scolastico, slice of life

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone:

Casa Editrice giapponese: Fujimi Shobo

Rivista: Dra-Dra-Dragon Age

Volumi: 9 (in corso)

Titolo in Italia: Uzaki-chan Wants to Hang Out!

Anno di pubblicazione in Italia: 2021 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione a 5,90 €

Traduzione: Rie Zushi

Volumi: 6 (in corso)

TRAMA

Shinichi Sakurai è un universitario asociale che vorrebbe condurre una vita scolastica tranquilla, ma ogni giorno viene coinvolto in varie attività da Hana Uzaki, una sua compagna di classe vivace, che vuole a tutti i costi smuoverlo e farlo uscire con lei.

Il manga è composto quasi tutto da capitoli autoconclusivi, con varie situazioni (anche imbarazzanti) in cui Shinichi viene trascinato da Uzaki.

