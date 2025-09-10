manga – WIND BREAKER – di Satoru Nii

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Wind Breaker – (ウィンドブレイカー)

Titolo internazionale: Wind Breaker

Autore: Satoru Nii

Genere: azione, bande di teppisti, scolastico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2021 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Magazine Pocket

Volumi: 23 (in corso)

Titolo in Italia: Wind Breaker

Anno di pubblicazione in Italia: 2023 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione inizialmente a 7,00 €, dal volume 14 sale di prezzo a 7,90 €

Traduzione:

Volumi: 14 (in corso)

TRAMA

La Fuurin High School è famosa per due motivi: i pessimi risultati scolastici dei suoi studenti e la loro incredibile forza nei combattimenti. In questo ambiente turbolento approda Haruka Sakura, ragazzo solitario e determinato, con un sogno ben preciso: diventare il più forte di tutti e conquistare la gloria come un eroe.

La sua vita prende però una piega inaspettata quando entra in contatto con i “Wind Breaker”, un gruppo di studenti che usa la propria forza non per il caos, ma per proteggere la città e difendere i più deboli. Per Sakura, che ha sempre visto la violenza come strumento di affermazione personale, si apre così un nuovo cammino, fatto non solo di scontri spettacolari ma anche di legami, crescita e senso di giustizia.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– Wind Breaker – serie tv

– Wind Breaker 2 – serie tv

Live action

– Wind Breaker – film