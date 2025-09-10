manga – WIND BREAKER – di Satoru Nii

Scheda a cura di Han.
SCHEDA
Titolo originale: Wind Breaker – (ウィンドブレイカー)
Titolo internazionale: Wind Breaker
Autore: Satoru Nii
Genere: azione, bande di teppisti, scolastico
Target: shounen
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Anno di pubblicazione in Giappone: 2021 – in corso
Casa Editrice giapponese: Kodansha
Rivista: Magazine Pocket
Volumi: 23 (in corso)
Titolo in Italia: Wind Breaker
Anno di pubblicazione in Italia: 2023 – in corso
Casa Editrice italiana: Planet Manga
edizione inizialmente a 7,00 €, dal volume 14 sale di prezzo a 7,90 €
Traduzione:
Volumi: 14 (in corso)
TRAMA
La Fuurin High School è famosa per due motivi: i pessimi risultati scolastici dei suoi studenti e la loro incredibile forza nei combattimenti. In questo ambiente turbolento approda Haruka Sakura, ragazzo solitario e determinato, con un sogno ben preciso: diventare il più forte di tutti e conquistare la gloria come un eroe.
La sua vita prende però una piega inaspettata quando entra in contatto con i “Wind Breaker”, un gruppo di studenti che usa la propria forza non per il caos, ma per proteggere la città e difendere i più deboli. Per Sakura, che ha sempre visto la violenza come strumento di affermazione personale, si apre così un nuovo cammino, fatto non solo di scontri spettacolari ma anche di legami, crescita e senso di giustizia.
