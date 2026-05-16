manhwa – A GOOD DAY TO BE A DOG – di Lee Hye

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Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: A Good Day to Be a Dog – Oneuldo sarangseureopgae – (오늘도 사랑스럽개)

Titolo internazionale: A Good Day to Be a Dog

Autore: Lee Hye

Genere: manhwa – romcom, soprannaturale

Target: josei

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Corea: 2017

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Naver. Dopo il successo, viene pubblicato anche in cartaceo.

Capitoli: 93 (concluso)

Volumi: 9 (concluso)

Titolo in Italia: A Good Day to Be a Dog

Anno di pubblicazione in Italia: 2026 – in corso

Casa Editrice italiana: Gaijin

edizione tutta a colori, brossurato con alette, 16,90 €

Traduzione: Irene Lustrissimi

Volumi: 2 (in corso)

TRAMA

Hana è un’insegnante gentile e solare, ma la sua vita sentimentale è complicata da una strana maledizione di famiglia: dopo il primo bacio, si trasforma in un cane da mezzanotte all’alba. Per spezzare definitivamente l’incantesimo dovrebbe ricevere un secondo bacio dalla stessa persona… ma nella sua forma canina.

Il collega Bogum Lee, grande amante dei cani, sembrava il candidato perfetto, ma le cose prendono una piega inaspettata quando entra in scena l’odioso Jin Seon, pronto a complicarle ulteriormente la vita.

Info utili: dall’opera è stata tratta una serie live action omonima, disponibile sottotitolata in italiano su Viki TV

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OPERE relative

Live Action

– A Good Day to Be a Dog – drama