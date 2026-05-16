manhwa – A HEARTFELT ANDANTE – di Na Yoonhee

Scheda a cura di Byron.
SCHEDA
Titolo originale: A Heartfelt Andante – (손 안의 안단테)
Titolo internazionale: A Heartfelt Andante
Autore: Na Yoonhee
Genere: manhwa – drammatico, sentimentale
Target: josei
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Anno di pubblicazione in Corea: 2017
Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Naver. Dopo il successo, viene pubblicato anche in cartaceo.
Capitoli: 70 (concluso)
Volumi: 5 (concluso)
Titolo in Italia: A Heartfelt Andante
Anno di pubblicazione in Italia: 2026 – in corso
Casa Editrice italiana: Gaijin
edizione tutta a colori, brossurato con alette, 16,90 €
Traduzione: Irene Lustrissimi
Volumi: 1 (in corso)
TRAMA
Da-ul riesce finalmente a salvarsi grazie a un trapianto di cuore ricevuto dal celebre pianista Yuwon, morto in un incidente. Da quel momento, inizia a guardare la vita con occhi diversi, imparando ad apprezzarne ogni piccola sfumatura.
Ma mentre cerca di andare avanti, scopre che la persona amata da Yuwon non è ancora riuscita a superare la perdita. Le sue attenzioni e la vicinanza nata tra loro finiranno così per trasformarsi lentamente in qualcosa di più profondo?
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RECENSIONI