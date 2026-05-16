manhwa – AN HOUR OF ROMANCE – di Kim Myeongmi

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Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: An Hour of Romance- (24분의 1 로맨스)

Titolo internazionale: An Hour of Romance – 1/24 No Romance

Autore: Kim Myeongmi

Genere: manhwa – roomcom, sentimentale, soprannaturale

Target: josei

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Corea: 2017

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Kakao. Dopo il successo, viene pubblicato anche in cartaceo.

Capitoli: 175 (concluso)

Volumi: 6 (concluso)

Titolo in Italia: An Hour of Romance

Anno di pubblicazione in Italia: 2025 – in corso

Casa Editrice italiana: Gaijin

edizione tutta a colori, brossurato con alette, 16,90 €

Traduzione: Giulia Bazzurro

Volumi: 3 (in corso)

TRAMA

Jooahn è una stacanovista instancabile, mentre Dojin è un uomo goffo ma dal cuore gentile. Due persone completamente diverse, incompatibili come acqua e olio.

Eppure, dopo l’incontro con un misterioso monaco, i due si ritrovano legati da uno strano incantesimo: per un’ora al giorno, infatti, si scambiano i corpi. Costretti a collaborare, dovranno imparare a conoscersi, e forse a capirsi più di quanto avrebbero mai immaginato.

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