manhwa – AN HOUR OF ROMANCE – di Kim Myeongmi

Scheda a cura di Byron.
SCHEDA
Titolo originale: An Hour of Romance- (24분의 1 로맨스)
Titolo internazionale: An Hour of Romance – 1/24 No Romance
Autore: Kim Myeongmi
Genere: manhwa – roomcom, sentimentale, soprannaturale
Target: josei
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Anno di pubblicazione in Corea: 2017
Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Kakao. Dopo il successo, viene pubblicato anche in cartaceo.
Capitoli: 175 (concluso)
Volumi: 6 (concluso)
Titolo in Italia: An Hour of Romance
Anno di pubblicazione in Italia: 2025 – in corso
Casa Editrice italiana: Gaijin
edizione tutta a colori, brossurato con alette, 16,90 €
Traduzione: Giulia Bazzurro
Volumi: 3 (in corso)
TRAMA
Jooahn è una stacanovista instancabile, mentre Dojin è un uomo goffo ma dal cuore gentile. Due persone completamente diverse, incompatibili come acqua e olio.
Eppure, dopo l’incontro con un misterioso monaco, i due si ritrovano legati da uno strano incantesimo: per un’ora al giorno, infatti, si scambiano i corpi. Costretti a collaborare, dovranno imparare a conoscersi, e forse a capirsi più di quanto avrebbero mai immaginato.
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RECENSIONI