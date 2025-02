manhwa – DARK MOON: THE BLOOD ALTAR – di HYBE

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Dark Moon: The Blood Altar – (DARK MOON: 달의 제단)

Titolo internazionale: Dark Moon: The Blood Altar

Autori: HYBE

Genere: manhwa – dark fantasy, urban fantasy, romance

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Corea: 2022

Casa Editrice: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Naver. Dopo il successo online, è stato pubblicato anche in cartaceo dalla casa editrice Haksan Publishing.

Capitoli: 70 (concluso)

Volumi: 7 (concluso)

In Italia: inedito

Altre pubblicazione: ufficialmente pubblicato in inglese da Line (online) e Yen Press (volumi cartacei).

TRAMA

Sooha, una normale ragazza umana, arriva a Riverfield e tutto cambia! I ragazzi più popolari sono vampiri e lupi mannari, e la sua presenza scatena un sacco di misteri e ricordi dimenticati.

Informazioni utili: i personaggi e la trama sono basati sulla boy band sudcoreana Enhypen. Annunciato l’adattamento animato.

L’ultima immagine è la copertina della versione inglese.



OPERE RELATIVE

Manhwa

– Dark Moon: Children of Vamfield – prequel/spinoff

– Dark Moon: The Grey City – spinoff

Anime

– Dark Moon: The Blood Altar – serie tv (annunciata)

