manhwa – FINDING CAMELLIA – di Jin Soye

SCHEDA

Titolo originale: Finding Camellia – (참아주세요, 대공)

Titolo internazionale: Finding Camellia

Autrice: Jin Soye

Genere: manhwa – drammatico, romance, mistero

Target: josei

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Corea: 2021 – in corso

Casa Editrice: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Ridibooks. Poi viene pubblicata in cartaceo.

Tratto: dall’omonima web-novel

Capitoli: 135 (in corso)

Volumi: 4 (in corso)

In Italia: inedito

Altre pubblicazione: ufficialmente pubblicato in inglese da Manta Comics (online) e Ize Press (volumi cartacei).

TRAMA

Camellia Bale è costretta a vivere come un ragazzo, sotto il nome di Camellius. Intrighi politici e pericoli nascosti. La sua forza e determinazione verranno messe alla prova…

