manhwa – JUNGLE JUICE – di Hyeong Eun, JUDER

SCHEDA

Titolo originale: Jungle Juice – (정글쥬스)

Titolo internazionale: Jungle Juice

Autori: Hyeong Eun (storia), JUDER (disegni)

Genere: manhwa – azione, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Corea: 2020 – in corso

Casa Editrice: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Naver. Dopo il successo, viene pubblicato anche in cartaceo.

Tratto: dall’omonima web-novel

Capitoli: 156 (in corso)

Volumi: 6 (in corso)

In Italia: inedito

Altre pubblicazione: ufficialmente pubblicato in inglese da Webtoon (online) e Ize Press (volumi cartacei).

TRAMA

Suchan Jang, uno studente universitario modello, ha un segreto incredibile: un paio di ali di insetto cresciute sulle sue spalle dopo aver usato uno spray misterioso chiamato “Jungle Juice”.

La sua v aita cambia drasticamente quando, per salvare qualcuno, è costretto a rivelarle al mondo. Da quel momento, tutto sembra perduto, ma scopre un mondo nascosto di esseri umani-insetto dove nessuno deve nascondersi.

