manhwa – LEVEL UP WITH THE GODS – di Ohyeon

SCHEDA

Titolo originale: Level Up With the Gods – (신과 함께 레벨업)

Titolo internazionale: Level Up With the Gods

Target: shounen

Autore: Ohyeon

Genere: manhwa – azione, avventura, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Corea: 2021 – in corso

Casa Editrice: Kakao

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Kakao.

Tratto: basato sull’omonima web-novel di Black Ajin

Capitoli: 130 (in corso)

In Italia: inedito

Altre pubblicazione: ufficialmente pubblicato in inglese da Tapas.

TRAMA

Kim Yu-Won è tornato indietro nel tempo, grazie al sacrificio di un compagno. Ha ancora tutti i ricordi di cosa è capitato, ed ora è determinato a cambiare il suo destino e salvare tutti quanti!

