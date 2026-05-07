manhwa – NAVILLERA – di Hun, Jimmy

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Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: Navillera – (나빌레라)
Titolo internazionale: Navillera – Like a Butterfly
Autore: Hun
Disegni: Jimmy
Genere: manhwa – drammatico, slice of life, sportivo
Target: josei
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Anno di pubblicazione in Corea del Sud: 2016
Casa Editrice: Daum
Volumi: 5 (concluso)

Titolo in Italia: Navillera
Anno di pubblicazione in Italia: 2025 – in corso
Casa Editrice italiana: Gaijin
edizione tutta a colori, bbrossurato con alette, 14,90 €
Traduzione: Gloria Romano
Volumi: 3 (in corso)

TRAMA

Shim Deok-chul è un ex postino ormai in pensione che custodisce da sempre un sogno nel cassetto: diventare un ballerino di danza classica. La sua vita cambia quando incontra Lee Chae-rok, un giovane talentuoso che, nonostante le difficoltà, continua a inseguire la propria passione.
Dal loro incontro nascerà un legame speciale, capace di portare nuova luce nelle vite di entrambi.
Info utili: dall’opera è stata tratta una celebre serie televisiva distribuita su Netflix.

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– Navillera – serie tv, drama

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