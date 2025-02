manhwa – NOT-SEW-WICKED STEPMOM – di Mo9Rang

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: Not-Sew-Wicked Stepmom – (계모인데 딸이 너무 귀여워)

Titolo internazionale: Not-Sew-Wicked Stepmom

Autore: Mo9Rang

Genere: manhwa – fantasy, sentimentale

Target: josei

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Corea: 2022 – in corso

Casa Editrice: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Kakao. Dopo il successo, viene pubblicato anche in cartaceo.

Tratto: dall’omonima web-novel

Capitoli: 140 (in corso)

Volumi: 5 (in corso)

In Italia: inedito

Altre pubblicazione: ufficialmente pubblicato in inglese da Kakao (online) e Ize Press (volumi cartacei).

TRAMA

Baekhap è una fashion designer che, dopo la sua morte, si reincarna nella bella favola di Biancaneve come la Regina cattiva, ma lei non ha alcuna intenzione di essere malvagia. È l’ora di mettere fine allo stereotipo della matrigna cattiva! La cosa però sarà più difficile del previsto.

