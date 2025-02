manhwa – SSS-CLASS REVIVAL HUNTER – di Bill K, Neida, Sinnoa

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: SSS-Class Revival Hunter

Titolo internazionale: SSS-Class Revival Hunter

Autori: Bill K, Neida, Sinnoa

Genere: manhwa – azione, avventura, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Corea: 2022 – in corso

Casa Editrice: Kakao

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Kakao.

Tratto: basato sull’omonima web-novel

Capitoli: 146 (in corso)

In Italia: inedito

Altre pubblicazione: ufficialmente pubblicato in inglese dalla casa editrice Ize Press.

TRAMA

Kim Gong-ja, un cacciatore di classe F che vive una vita piuttosto monotona nella Torre. Un giorno, tutto cambia quando ottiene un’abilità leggendaria che gli permette di copiare le abilità degli altri… ma solo dopo essere morto.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI