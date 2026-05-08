manhwa – THE GREAT – di Kwang Jin, Ji-Min Kim

Scheda a cura di Byron.
SCHEDA
Titolo originale: The Great – (더 그레이트)
Titolo internazionale: The Great
Autore: Kwang Jin (Kwang-jin Cho)
Disegni: Ji-Min Kim
Genere: manhwa – drammatico, sentimentale, slice of life
Target: seinen
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Anno di pubblicazione in Corea: 2023
Casa Editrice: Daum
Volumi: 4 (in corso)
Titolo in Italia: The Great
Anno di pubblicazione in Italia: 2025 – in corso
Casa Editrice italiana: Gaijin
edizione tutta a colori, 16,90 €
Traduzione: Irene Lustrissimi
Volumi: 2 (in corso)
TRAMA
“Una giornata normale, una vita straordinaria.”
La vita di una donna segnata da esperienze difficili, gioie, dolori e continue sfide non si ferma nemmeno dopo essere diventata madre. Tra passato e presente, il suo percorso continua, mostrando la forza necessaria per andare avanti nonostante tutto.
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RECENSIONI