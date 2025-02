manhwa – THE PERKS OF BEING AN S-CLASS HEROINE – di Irinbi, Grrr

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: The Perks of Being an S-Class Heroine – (빙의자를 위한 특혜)

Titolo internazionale: The Perks of Being an S-Class Heroine

Autori: Irinbi (storia) Grrr (disegni)

Genere: manhwa – azione, fantasy, sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Corea: 2022 – in corso

Casa Editrice: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Kakao. Dopo il successo, viene pubblicato anche in cartaceo.

Tratto: dall’omonima web-novel

Capitoli: 101 (in corso)

Volumi: 3 (in corso)

In Italia: inedito

Altre pubblicazione: ufficialmente pubblicato in inglese da Kakao (online) e Ize Press (volumi cartacei).

TRAMA

Ailette Rodeline è una bimba prodigio, che eccelle in molti campi. Ha un segreto: in realtà ha vissuto molte vite, e ricorda tutte le cose che ha imparato nelle sue precedenti incarnazioni.

Sembra bello e molto comodo, fino a quando Ailette deve per forza diventare un’eroina di classe S perchè il mondo sta per finire!

