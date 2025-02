manhwa – THE REMARRIED EMPRESS – di Herelee, Sumpul

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: The Remarried Empress – (재혼 황후)

Titolo internazionale: The Remarried Empress

Autrice: Herelee (storia) Sumpul (disegni)

Genere: manhwa – drammatico, fantasy, sentimentale, storico

Target: josei

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Corea: 2019 – in corso

Casa Editrice: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Naver. Dopo il successo, viene pubblicato anche in cartaceo.

Tratto: dall’omonima web-novel di Alphatart

Capitoli: 204 (in corso)

Volumi: 8 (in corso)

In Italia: inedito

Altre pubblicazione: ufficialmente pubblicato in inglese da Webtoons (online) e Ize Press (volumi cartacei).

TRAMA

Navier è un’imperatrice perfetta e amata dal suo popolo. Tuttavia, il suo mondo viene sconvolto quando l’imperatore (suo marito) decide di prendere una concubina ambiziosa, che lo spinge a chiedere il divorzio. Invece di accettare passivamente, Navier sceglie di risposarti con il re di un regno vicino, trovando così una nuova strada per la sua vita e il suo cuore.

