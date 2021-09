manhwa – THE SUMMIT – di Young Hee Lee

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: The Summit – (절정絶頂)

Titolo internazionale: The Summit

Autrice: Young Hee Lee

Genere: drammatico, sentimentale, psicologico

Target: shounen-ai

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Corea: 22005 – 2009 (sospeso)

Casa Editrice coreana: Seoul Munhwasa

Volumi: 7 (sospeso) – fermo dal 2009 a causa delle gravi condizioni di salute dell’autrice

Titolo in Italia: The Summit

Anno di pubblicazione in Italia: 2007 – 2009

Casa Editrice italiana:

edizione con sovracopertina, a 5,90 €

Traduzione: Carlo Martiello

Volumi: 7 (sospeso)

TRAMA

Lee Han-Sae viene lasciato il giorno del matrimonio dalla fidanzata, e per peggiorare le cose, gli viene anche rubato il portafoglio in metropolitana da un giovane teppista di nome Moto.

Di cattivo umore, insegue il ragazzo per riavere i soldi, ma finisce per salvarlo da una banda di strada. Ma incredibilmente, l’incontro con Moto cambierà la sua vita, e farà capire a Han-Sae molte cose…

(Una storia davvero bella e matura, peccato che sia ferma).

