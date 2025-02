manhwa – THE SWORDMASTER’S SON – di Penguin Hwangze, Mr.big

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: The Swordmaster’s Son – (검술명가 막내아들)

Titolo internazionale: The Swordmaster’s Son

Autori: Penguin Hwangze (storia) Mr.big (disegni)

Genere: manhwa – azione, avventura, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Corea: 2022 – in corso

Casa Editrice: Kakao

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Kakao.

Tratto: basato sull’omonima web-novel

Capitoli: 146 (in corso)

In Italia: inedito

Altre pubblicazione: ufficialmente pubblicato in inglese da Tapas.

TRAMA

Jin Runcandel, il figlio più giovane della famiglia di spadaccini più rinomata del regno, ora caduta in disgrazia. Dopo una vita di fallimenti, ti viene concessa una seconda possibilità: ti reincarni con tutti i ricordi del tuo passato. Con questa nuova opportunità, sei determinato a risollevare la tua famiglia e a dimostrare il tuo valore

