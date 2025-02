manhwa – TOMB RAIDER KING – di SAN.G, 3B2S

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Tomb Raider King – (도굴왕)

Titolo internazionale: Tomb Raider King – The King of Robbers

Autori: SAN.G (trama), 3B2S (disegni)

Genere: manhwa – azione, avventura, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Corea: 2019 – in corso

Casa Editrice: Kakao – Redice Studio

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Kakao. Dopo il successo online, è iniziata anche la pubblicazione anche in cartaceo.

Tratto: basato sull’omonima web-novel

Capitoli: 397 (in corso)

Volumi: 13 (in corso)

In Italia: inedito

Altre pubblicazione: ufficialmente pubblicato in inglese da Tapas (online) e Ize Press (volumi cartacei).

TRAMA

Tombe misteriose appaiono dal nulla, contenenti reliquie con poteri soprannaturali. Jooheon Suh è un esploratore di tombe tradito e lasciato a morire, che si ritrova improvvisamente quindici anni nel passato.

Spinto da sentimenti di vendetta, come userà Jooheon la sua conoscenza del futuro?

Informazioni utili: studio EEK ha annunciato l’adattamento animato.

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Tomb Raider King – opera capostipite

Anime

– Tomb Raider King – serie tv (annunciata)

