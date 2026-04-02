Palinsesto TV Anime APRILE 26

Palinsesto TV Anime APRILE 2026
Articolo a cura di Marichan, in collaborazione con Gordy del sito amico AnimeClick. Elenco di tutti gli Anime che potete trovare nella Tv italiana. Viene realizzato un articolo nuovo ogni mese. – Ti potrebbe interessare: Articolo sullo Streaming di Anime Ufficiale.
-RAI GULP-
GOLDRAKE – tutti i giorni alle 21.30 con doppio episodio
serie storica restaurata
-RAI PLAY-
Il servizio di streaming della Rai, gratuito, ha aggiunto i seguenti anime nel catalogo:
RONJA LA FIGLIA DEL BRIGANTE – https://www.raiplay.it/programmi/ronja-figliadibrigante/episodi/stagione-1
GOLDRAKE – serie storica restaurata – https://www.raiplay.it/programmi/goldrake
GOLDRAKE U – https://www.raiplay.it/programmi/goldrakeu
IL FIUTO DI SHERLOCK HOLMES – serie storica restaurata – https://www.raiplay.it/programmi/ilfiutodisherlockholmes
-ITALIA UNO-
(Nessun anime attualmente in programmazione) – P.S. la fascia mattutina “Latte e Cartoni” è stata chiusa.
-ITALIA DUE-
C’ERA UNA VOLTA… POLLON! – da lunedì a venerdì alle 7.00 con tre episodi
repliche
LE NUOVE AVVENTURE DI LUPIN III – da lunedì a venerdì alle 8.00 con tre episodi – in replica dalle 16.00 e dalle 03.20
repliche
WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – da lunedì a venerdì alle 9.30 con tre episodi – in replica dalle 15.00 e dalle 00.50 – maratona di episodi sabato e domenica dalle 15.30 in poi
repliche
ONE PIECE – VECCHI EPISODI – da lunedì a venerdì alle ore 18.00 con tre episodi consecutivi – in replica dalle 02.10 – maratona di episodi sabato e domenica dalle 07.00 in poi
repliche
ONE PIECE – I NUOVI EPISODI – ogni lunedì alle ore 21.00, in replica martedì alle ore 23.20
Novità!
HOLLY E BENJI FOREVER – sabato e domenica dalle 11.15 con cinque episodi di seguito
repliche
JUJUTSU KAISEN – ogni lunedì alle ore 21.50, in replica martedì alle ore 00.00 – verranno trasmessi anche i film
Novità! – L’anime è disponibile anche sul servizio di streaming, gratuito, Mediaset Infinity
-KA-BOOM-
Il canale “Ka-boom” è visto in un numero di canale diverso a seconda di dove si abita, dipende da regione a regione. Per informazioni: http://www.supersix24.it/
Gli stessi episodi vengono replicati il giorno dopo su Junior TV dalle 9:00 e poi dalle 21:00
Palinsesto – ogni nuovo episodio viene mandato in onda più volte durante il giorno, dal mattino in poi.
06:30 – 17:00 – 23:30: Inuyasha
07:00 – 17:30: Gintama
07:30 – 18:00: Star Blazers – Corazzata spaziale Yamato
05.00 (solo streaming e canale 139) – 08:00 – 18:30: Astrorobot contatto Y
14:00 – 19:00: Mechander Robo
23:00: Kyashan il ragazzo androide
-BOING-
CAPITAN TSUBASA – tutti i giorni alle 23.00 con due episodi consecutivi.
Repliche.
DORAEMON – da lunedì a venerdì alle ore 11.45, 15.05 e 21.40 con due episodi consecutivi.
Repliche.
DRAGON BALL SUPER: da lunedì a venerdì alle ore 00.20.
Repliche.
BEYBLADE X: da lunedì a venerdì alle ore 22.40.
Repliche.