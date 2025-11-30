Palinsesto TV Anime DICEMBRE 25

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Palinsesto TV Anime DICEMBRE 2025

Articolo a cura di Marichan, in collaborazione con Gordy del sito amico AnimeClick. Elenco di tutti gli Anime che potete trovare nella Tv italiana. Viene realizzato un articolo nuovo ogni mese.Ti potrebbe interessare: Articolo sullo Streaming di Anime Ufficiale.



ATTENZIONE! I Palinsesti potrebbero subire modifiche durante le festività natalizie!

-RAI TRE-

IL RAGAZZO E L’AIRONE – data ufficiale ancora da annunciare

Prima visione tv

-RAI GULP-

RONJA LA FIGLIA DEL BRIGANTE – tutti i giorni alle 11.10 con quattro episodi di seguito

Prima visione tv

-RAI PLAY-

Il servizio di streaming della Rai, gratuito, ha aggiunto i seguenti anime nel catalogo:

RONJA LA FIGLIA DEL BRIGANTE – https://www.raiplay.it/programmi/ronja-figliadibrigante/episodi/stagione-1

GOLDRAKE – serie storica restaurata – https://www.raiplay.it/programmi/goldrake

GOLDRAKE U – https://www.raiplay.it/programmi/goldrakeu

IL FIUTO DI SHERLOCK HOLMES – serie storica restaurata – https://www.raiplay.it/programmi/ilfiutodisherlockholmes

-ITALIA UNO-

(Nessun anime attualmente in programmazione) – P.S. la fascia mattutina “Latte e Cartoni” è stata chiusa.

-ITALIA DUE-

MILLY UN GIORNO DOPO L’ALTRO – da lunedì a venerdì alle ore 6.50 con tre episodi consecutivi

Repliche.

MY HERO ACADEMIA – da lunedì a venerdì alle ore 8.20 e 16.30 con tre episodi consecutivi. In replica alle 2.30 di notte e sabato dalle 7.20 del mattino e domenica dalle 5.00 con maratona di episodi.

Repliche.

DRAGON BALL SUPER – da lunedì a venerdì alle ore 9.40 e 17.40 con tre episodi consecutivi e in replica alle 1.15 e sabato e domenica alle 15.10 con maratona di episodi.

Repliche.

ONE PIECE – VECCHI EPISODI – ogni sabato e domenica alle ore 13.20 con quattro episodi consecutivi, in replica all’1.30 di notte

Repliche.

ONE PIECE – I NUOVI EPISODI – ogni lunedì alle ore 21.25, in replica martedì alle ore 23.20

Novità!

MY HERO ACADEMIA – ogni lunedì alle ore 22.20 i nuovi episodi in prima visione tv della settima stagione, in replica martedì alle ore 00.20

Repliche

DETECTIVE CONAN – da lunedì a venerdì alle ore 15.20 con tre episodi consecutivi, in replica a partire dalle ore 3.40.

Repliche

-KA-BOOM-

Il canale “Ka-boom” è visto in un numero di canale diverso a seconda di dove si abita, dipende da regione a regione. Per informazioni: http://www.supersix24.it/

Gli stessi episodi vengono replicati il giorno dopo su Junior TV dalle 9:00 e poi dalle 21:00

Palinsesto – ogni nuovo episodio viene mandato in onda più volte durante il giorno, dal mattino in poi.

06:30 – 17:00 – 23:30: Inuyasha

07:00 – 17:30: Gintama

07:30 – 18:00 – 23:00: Kyashan il ragazzo androide

05.00 (solo streaming e canale 139) – 08:00 – 18:30: Daitarn 3

-BOING-

CAPITAN TSUBASA – tutti i giorni alle 23.00 con due episodi consecutivi.

Repliche.

DORAEMON – da lunedì a venerdì alle ore 21.40 con due episodi consecutivi.

Repliche

ORIZZONTI POKEMON: ALLA RICERCA DI LAQUA: da lunedì a venerdì alle ore 16.30.

Repliche.

BEYBLADE X: da lunedì a venerdì alle ore 17.00, in replica alle ore 22.40.

Repliche.