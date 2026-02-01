Palinsesto TV Anime FEBBRAIO 26

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Palinsesto TV Anime FEBBRAIO 2026

Elenco di tutti gli Anime che potete trovare nella Tv italiana. Viene realizzato un articolo nuovo ogni mese.



-RAI GULP-

RONJA LA FIGLIA DEL BRIGANTE – tutti i giorni alle 11.10 con quattro episodi di seguito

-RAI PLAY-

Il servizio di streaming della Rai, gratuito, ha aggiunto i seguenti anime nel catalogo:

RONJA LA FIGLIA DEL BRIGANTE – https://www.raiplay.it/programmi/ronja-figliadibrigante/episodi/stagione-1

GOLDRAKE – serie storica restaurata – https://www.raiplay.it/programmi/goldrake

GOLDRAKE U – https://www.raiplay.it/programmi/goldrakeu

IL FIUTO DI SHERLOCK HOLMES – serie storica restaurata – https://www.raiplay.it/programmi/ilfiutodisherlockholmes

-ITALIA UNO-

(Nessun anime attualmente in programmazione) – P.S. la fascia mattutina “Latte e Cartoni” è stata chiusa.

-ITALIA DUE-

IL LIBRO DELLA GIUNGLA – da lunedì a venerdì alle ore 7.00 con tre episodi consecutivi, in replica il giorno successivo a partire dalle ore 5.50 – dal 10 Febbraio agli stessi orari UN FIOCCO PER SOGNARE, UN FIOCCO PER CAMBIARE

DETECTIVE CONAN – da lunedì a venerdì alle ore 8.20 e 16.30 con tre episodi consecutivi. In replica alle 2.30 di notte e sabato dalle 7.20 del mattino e domenica dalle 5.00 con maratona di episodi.

ONE PIECE – VECCHI EPISODI – da lunedì a venerdì alle ore 15.20 con tre episodi consecutivi, in replica a partire dalle ore 3.40. Ogni sabato e domenica alle ore 13.20 con quattro episodi consecutivi, in replica all’1.30 di notte

ONE PIECE – I NUOVI EPISODI – ogni lunedì alle ore 21.25, in replica martedì alle ore 23.20

JUJUTSU KAISEN – da lunedì a venerdì alle 21.50

L'anime è disponibile anche sul servizio di streaming, gratuito, Mediaset Infinity

-KA-BOOM-

Il canale "Ka-boom" è visto in un numero di canale diverso a seconda di dove si abita, dipende da regione a regione.

Gli stessi episodi vengono replicati il giorno dopo su Junior TV dalle 9:00 e poi dalle 21:00

Palinsesto – ogni nuovo episodio viene mandato in onda più volte durante il giorno, dal mattino in poi.

06:30 – 17:00 – 23:30: Inuyasha – The Final Act

07:00 – 17:30: Gintama

07:30 – 18:00: Star Blazers – Corazzata spaziale Yamato

05.00 (solo streaming e canale 139) – 08:00 – 18:30: Astrorobot contatto Y

14:00 – 19:00: Mechander Robo

23:00: Kyashan il ragazzo androide

-BOING-

CAPITAN TSUBASA – tutti i giorni alle 23.00 con due episodi consecutivi.

DORAEMON – da lunedì a venerdì alle ore 11.45, 15.05 e 21.40 con due episodi consecutivi.

DRAGON BALL SUPER: da lunedì a venerdì alle ore 00.20.

BEYBLADE X: da lunedì a venerdì alle ore 22.40.

