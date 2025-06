5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)



Palinsesto TV Anime GIUGNO 2025

-RAI DUE-

GOLDRAKE – serie storica – data ufficiale ancora da annunciare

versione remastered con doppiaggio storico

-ITALIA UNO-

(Nessun anime attualmente in programmazione) – P.S. la fascia mattutina “Latte e Cartoni” è stata chiusa.

-ITALIA DUE-

NANA’ SUPERGIRL – da lunedì a venerdì alle ore 6.50 con tre episodi consecutivi.

Repliche.

CHE CAMPIONI HOLLY E BENJI!!! – da lunedì a venerdì alle ore 8.20 e 16.30 con tre episodi consecutivi. In replica alle 2.30 di notte e sabato dalle 7.20 del mattino e domenica dalle 5.00 con maratona di episodi.

Repliche.

ONE PIECE – VECCHI EPISODI – da lunedì a venerdì alle ore 9.40 e 17.40 con tre episodi consecutivi e in replica alle 1.15 e sabato e domenica alle 15.10 con maratona di episodi.

Repliche.

ONE PIECE – NUOVI EPISODI – ogni lunedì alle ore 21.25 i nuovi episodi a partire dal 719esimo, in replica martedì alle ore 23.30 – quattro episodi consecutivi

Novità! Prima visione tv.

NADIA – IL MISTERO DELLA PIETRA AZZURRA – ogni sabato alle ore 13.00 con quattro episodi consecutivi, in replica all’1.30 di notte e sabato a partire dalle 12.00 e domenica dalle 13.00 con maratona di episodi.

Repliche.

I CAVALIERI DELLO ZODIACO – da lunedì a venerdì alle ore 14.50 con tre episodi consecutivi, in replica a partire dalle ore 3.40.

Repliche

-KA-BOOM-

Il canale “Ka-boom” è visto in un numero di canale diverso a seconda di dove si abita, dipende da regione a regione. Per informazioni: http://www.supersix24.it/

Gli stessi episodi vengono replicati il giorno dopo su Iunior TV dalle 9:00 e poi dalle 21:00

Palinsesto – ogni nuovo episodio viene mandato in onda più volte durante il giorno, dal mattino in poi.

06:30 – 17:00 – 23:30: Inuyasha

07:00 – 17:30: Bem, il mostro umano

07:30 – 18:00: Mobile Suit Gundam

08:00 – 18:30 – 23:00: FullMetal Alchemist: Brotherhood

-BOING-

CAPITAN TSUBASA – tutti i giorni alle 23.00 con due episodi consecutivi.

Repliche.

DORAEMON – da lunedì a venerdì alle ore 9.10 con due episodi consecutivi e alle ore 21.40 con due episodi consecutivi.

ORIZZONTI POKEMON: ALLA RICERCA DI LAQUA: da lunedì a venerdì alle ore 16.10, in replica il giorno seguente alle ore 1.40.

Prima visione tv.

BEYBLADE X: da lunedì a venerdì alle ore 16.30, in replica alle ore 22.40.

Prima visione tv.