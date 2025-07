5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Palinsesto TV Anime LUGLIO 2025

Articolo a cura di Marichan, in collaborazione con Gordy del sito amico AnimeClick. Elenco di tutti gli Anime che potete trovare nella Tv italiana. Viene realizzato un articolo nuovo ogni mese.Ti potrebbe interessare: Articolo sullo Streaming di Anime Ufficiale.



-RAI DUE-

GOLDRAKE – serie storica – A Ottobre, data ufficiale ancora da annunciare

versione remastered con doppiaggio storico – Prima visione tv

OCCHI DI GATTO LIVE ACTION – A Ottobre, data ufficiale ancora da annunciare

Prima visione tv – live action francese

-RAI TRE-

IL RAGAZZO E L’AIRONE – A Ottobre, data ufficiale ancora da annunciare

Prima visione tv

-RAI GULP-

RONJA LA FIGLIA DEL BRIGANTE – data ufficiale ancora da annunciare

Prima visione tv

-ITALIA UNO-

(Nessun anime attualmente in programmazione) – P.S. la fascia mattutina “Latte e Cartoni” è stata chiusa.

-ITALIA DUE-

HEIDI – da lunedì a venerdì alle ore 6.50 con tre episodi consecutivi

Repliche.

CHE CAMPIONI HOLLY E BENJI!!! – da lunedì a venerdì alle ore 8.20 e 16.30 con tre episodi consecutivi. In replica alle 2.30 di notte e sabato dalle 7.20 del mattino e domenica dalle 5.00 con maratona di episodi.

Repliche.

ONE PIECE – VECCHI EPISODI – da lunedì a venerdì alle ore 9.40 e 17.40 con tre episodi consecutivi e in replica alle 1.15 e sabato e domenica alle 15.10 con maratona di episodi.

Repliche.

LUPIN III – I FILM – ogni lunedì alle ore 21.25 un film differente , in replica martedì alle ore 23.30

Repliche.

FIRE FORCE – ogni sabato alle ore 13.00 con quattro episodi consecutivi, in replica all’1.30 di notte e sabato a partire dalle 12.00 e domenica dalle 13.00 con maratona di episodi

Repliche.

OCCHI DI GATTO – da lunedì a venerdì alle ore 14.50 con tre episodi consecutivi, in replica a partire dalle ore 3.40.

Repliche

-KA-BOOM-

Il canale “Ka-boom” è visto in un numero di canale diverso a seconda di dove si abita, dipende da regione a regione. Per informazioni: http://www.supersix24.it/

Gli stessi episodi vengono replicati il giorno dopo su Iunior TV dalle 9:00 e poi dalle 21:00

Palinsesto – ogni nuovo episodio viene mandato in onda più volte durante il giorno, dal mattino in poi.

06:30 – 17:00 – 23:30: Inuyasha

07:00 – 17:30: Starblazers 2199

07:30 – 18:00: Astrorobot contatto Y

08:00 – 18:30 – 23:00: FullMetal Alchemist: Brotherhood

-BOING-

CAPITAN TSUBASA – tutti i giorni alle 23.00 con due episodi consecutivi.

Repliche.

DORAEMON – da lunedì a venerdì alle ore 9.10 con due episodi consecutivi e alle ore 21.40 con due episodi consecutivi.

ORIZZONTI POKEMON: ALLA RICERCA DI LAQUA: da lunedì a venerdì alle ore 16.10, in replica il giorno seguente alle ore 1.40.

Prima visione tv.

BEYBLADE X: da lunedì a venerdì alle ore 16.30, in replica alle ore 22.40.

Prima visione tv.