Palinsesto TV Anime MAGGIO 26

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Palinsesto TV Anime MAGGIO 2026

Articolo a cura di Marichan, in collaborazione con Gordy del sito amico AnimeClick. Elenco di tutti gli Anime che potete trovare nella Tv italiana. Viene realizzato un articolo nuovo ogni mese. – Ti potrebbe interessare: Articolo sullo Streaming di Anime Ufficiale.



-RAI GULP-

GOLDRAKE – tutti i giorni alle 21.30 con doppio episodio

serie storica restaurata

-RAI PLAY-

Il servizio di streaming della Rai, gratuito, ha aggiunto i seguenti anime nel catalogo:

RONJA LA FIGLIA DEL BRIGANTE – https://www.raiplay.it/programmi/ronja-figliadibrigante/episodi/stagione-1

GOLDRAKE – serie storica restaurata – https://www.raiplay.it/programmi/goldrake

GOLDRAKE U – https://www.raiplay.it/programmi/goldrakeu

IL FIUTO DI SHERLOCK HOLMES – serie storica restaurata – https://www.raiplay.it/programmi/ilfiutodisherlockholmes

-ITALIA UNO-

(Nessun anime attualmente in programmazione) – P.S. la fascia mattutina “Latte e Cartoni” è stata chiusa.

-ITALIA DUE-

C’ERA UNA VOLTA… POLLON! – da lunedì a venerdì alle 7.00 con tre episodi

repliche

LE NUOVE AVVENTURE DI LUPIN III – da lunedì a venerdì alle 8.00 con tre episodi – in replica dalle 16.00 e dalle 03.20

repliche

WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – da lunedì a venerdì alle 9.30 con tre episodi – in replica dalle 15.00 e dalle 00.50 – maratona di episodi sabato e domenica dalle 15.30 in poi

repliche

ONE PIECE – VECCHI EPISODI – da lunedì a venerdì alle ore 18.00 con tre episodi consecutivi – in replica dalle 02.10 – maratona di episodi sabato e domenica dalle 07.00 in poi

repliche

ONE PIECE – I NUOVI EPISODI – ogni lunedì alle ore 21.00, in replica martedì alle ore 23.20

Novità!

HOLLY E BENJI FOREVER – sabato e domenica dalle 11.15 con cinque episodi di seguito

repliche

JUJUTSU KAISEN – ogni lunedì alle ore 21.50, in replica martedì alle ore 00.00 – verranno trasmessi anche i film

Novità! – L’anime è disponibile anche sul servizio di streaming, gratuito, Mediaset Infinity

-KA-BOOM-

Il canale “Ka-boom” è visto in un numero di canale diverso a seconda di dove si abita, dipende da regione a regione. Per informazioni: http://www.supersix24.it/

Gli stessi episodi vengono replicati il giorno dopo su Junior TV dalle 9:00 e poi dalle 21:00

Palinsesto – ogni nuovo episodio viene mandato in onda più volte durante il giorno, dal mattino in poi.

06:30 – 17:00 – 23:30: Inuyasha

07:00 – 17:30: Gintama

07:30 – 18:00: Star Blazers – Corazzata spaziale Yamato

05.00 (solo streaming e canale 139) – 08:00 – 18:30: Astrorobot contatto Y

14:00 – 19:00: Mechander Robo

23:00: Kyashan il ragazzo androide

-BOING-

CAPITAN TSUBASA – tutti i giorni alle 23.00 con due episodi consecutivi.

Repliche.

DORAEMON – da lunedì a venerdì alle ore 11.45, 15.05 e 21.40 con due episodi consecutivi.

Repliche.

DRAGON BALL SUPER: da lunedì a venerdì alle ore 00.20.

Repliche.

BEYBLADE X: da lunedì a venerdì alle ore 22.40.

Repliche.

-MAN-GA-

Lo storico canale anime riparte dal digitale terrestre, canale 236 in modalità HbbTV (se non lo si ha, non si vedrà con il digitale terrestre normale)

Di seguito l’intera programmazione. Ogni slot comprenderà due episodi consecutivi della serie.

Da lunedì a venerdì:

ore 16.45 (e 00.50, 06.00, 10.30) Yatterman

ore 17.40 (e 04.30, 11.20) Combattler V

ore 18.35 (e 05.05, 12.15) Daltanious, il robot del futuro

ore 19.30 (e 09.35, 15.50) Fire Force

ore 20.20 (e 07.45, 15.00) È sbagliato cercare di incontrare ragazze in un dungeon? – Familia Myth

ore 21.15 (e 08.40, 14.05) Haikyu! L’asso del volley

ore 22.10 (e 03.35, 06.50, 13.10) Ken il guerriero – La leggenda di Raoul, il Dominatore del Cielo

ore 23.05 (e 01.45) Overlord

ore 00.00 (e 02.40) The Eminence in Shadow – Un giorno sarò l’eminenza grigia

Sabato e domenica (repliche episodi della settimana):

ore 00.00 The Eminence in Shadow – Un giorno sarò l’eminenza grigia

ore 01.45 Overlord

ore 04.00 (e 19.30) Yatterman

ore 06.00 (e 21.45) Ken il guerriero – La leggenda di Raoul, il Dominatore del Cielo

ore 08.15 Combattler V

ore 10.30 Daltanious, il robot del futuro

ore 12.45 È sbagliato cercare di incontrare ragazze in un dungeon? – Familia Myth

ore 15.00 Haikyu! L’asso del volley

ore 17.15 Fire Force