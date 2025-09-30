5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Palinsesto TV Anime OTTOBRE 2025

Elenco di tutti gli Anime che potete trovare nella Tv italiana. Viene realizzato un articolo nuovo ogni mese.



-RAI DUE-

GOLDRAKE – serie storica – Dal 05 Ottobre – alle 19.00

versione remastered con doppiaggio storico – Prima visione tv – sono previsti 71 episodi restaurati più 3 episodi inediti che non erano mai stati trasmessi prima dalla Rai.

OCCHI DI GATTO LIVE ACTION – il mercoledì sera, in prima serata, a partire , con 3 episodi consecutivi.

Prima visione tv – live action francese

-RAI TRE-

IL RAGAZZO E L’AIRONE – data ufficiale ancora da annunciare

Prima visione tv

-RAI GULP-

RONJA LA FIGLIA DEL BRIGANTE – data ufficiale ancora da annunciare

Prima visione tv

-ITALIA UNO-

(Nessun anime attualmente in programmazione) – P.S. la fascia mattutina “Latte e Cartoni” è stata chiusa.

-ITALIA DUE-

SANDY DAI MILLE COLORI – da lunedì a venerdì alle ore 6.50 con tre episodi consecutivi

Repliche.

CAPITAN TSUBASA – da lunedì a venerdì alle ore 8.20 e 16.30 con tre episodi consecutivi. In replica alle 2.30 di notte e sabato dalle 7.20 del mattino e domenica dalle 5.00 con maratona di episodi.

Repliche.

DRAGON BALL SUPER – da lunedì a venerdì alle ore 9.40 e 17.40 con tre episodi consecutivi e in replica alle 1.15 e sabato e domenica alle 15.10 con maratona di episodi.

Repliche.

ONE PIECE – VECCHI EPISODI – ogni sabato e domenica alle ore 13.20 con quattro episodi consecutivi, in replica all’1.30 di notte

Repliche.

LUPIN III – I FILM – ogni lunedì alle ore 21.25 un film differente , in replica martedì alle ore 23.30

Repliche

DETECTIVE CONAN – da lunedì a venerdì alle ore 15.30 con tre episodi consecutivi, in replica a partire dalle ore 3.40.

Repliche

-KA-BOOM-

Il canale “Ka-boom” è visto in un numero di canale diverso a seconda di dove si abita, dipende da regione a regione. Per informazioni: http://www.supersix24.it/

Gli stessi episodi vengono replicati il giorno dopo su Junior TV dalle 9:00 e poi dalle 21:00

Palinsesto – ogni nuovo episodio viene mandato in onda più volte durante il giorno, dal mattino in poi.

06:30 – 17:00 – 23:30: Inuyasha

07:00 – 17:30: Gintama

07:30 – 18:00 – 23:00: Kyashan il ragazzo androide

05.00 (solo streaming e canale 139) – 08:00 – 18:30: Daitarn 3

-BOING-

CAPITAN TSUBASA – tutti i giorni alle 23.00 con due episodi consecutivi.

Repliche.

DORAEMON – da lunedì a venerdì alle ore 21.40 con due episodi consecutivi.

Repliche

ORIZZONTI POKEMON: ALLA RICERCA DI LAQUA: da lunedì a venerdì alle ore 16.30.

Repliche.

BEYBLADE X: da lunedì a venerdì alle ore 17.00, in replica alle ore 22.40.

Repliche.