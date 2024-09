Palinsesto TV Anime SETTEMBRE 2024

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)



DETECTIVE CONAN – da lunedì a sabato verso le 4.30 di notte con due/quattro episodi consecutivi

Repliche.

P.S. la fascia mattutina “Latte e Cartoni” è stata chiusa.

LE AVVENTURE DI LUPIN III – da lunedì a venerdì alle ore 15.55 con quattro episodi consecutivi, e in replica alle 2.30 e sabato e domenica alle 7 del mattino con maratona di episodi

Repliche

DRAGON BALL SUPER – da lunedì a venerdì alle ore 17.25 con quattro episodi consecutivi, e in replica alle 1.20 e sabato e domenica alle 14.55 con maratona di episodi.

Repliche.

LUPIN III – I FILM – ogni martedì alle 21.25 un film differente, in replica mercoledì alle ore 23.20.

Repliche

CHE CAMPIONI HOLLY E BENJI – sabato e domenica alle ore 13.00 e in replica all’1.00 di notte

Repliche

BEYBLADE X – da lunedì a venerdì alle 16.30 con due episodi.

Inedito.

CAPITAN TSUBASA – tutti i giorni alle ore 22.45 con due episodi consecutivi

Repliche.

DORAEMON – da lunedì a venerdì alle 15.20 con tre episodi.

Repliche.

DORAEMON – FILM – ogni domenica alle ore 18.05 un film differente.

Repliche.

Il canale “Ka-boom” è visto in un numero di canale diverso a seconda di dove si abita, dipende da regione a regione. Per informazioni: http://www.supersix24.it/

Palinsesto – ogni nuovo episodio viene mandato in onda più volte durante il giorno, dal mattino in poi.

Tutti i giorni:

05:00: Full Metal Panic!

06:30 – 17:00: InuYasha

07:00 – 17:30: Tekkaman

07:30 – 18:00: Daitarn 3

08:00 – 18:30: Eureka Seven