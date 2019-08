Palinsesto TV e Cinema Anime – Agosto 2019

A cura di Marichan e Bebbe Black Red, in collaborazione con Gordy del sito amico AnimeClick.

PAPA’ GAMBALUNGA – da lunedì a venerdì alle ore 8.00

Repliche.

SUI MONTI CON ANNETTE – da lunedì a venerdì alle ore 8.30

Repliche.

MILA E SHIRO DUE CUORI NELLA PALLAVOLO – da lunedì a venerdì alle ore 9.00

Repliche.

I MISTERI DELL’ISOLA MISTERIOSA – da Lunedì al Venerdì dalle ore 02.45 con diversi episodi di seguito

Repliche.

Il canale “Ka-boom” è visto in un numero di canale diverso a seconda di dove si abita, dipende da regione a regione. Per informazioni: http://www.supersix24.it/ e anche la pagina di facebook https://www.facebook.com/KaBoom.Television/ .

Palinsesto

17.00 Toradora

17.30 Inuyasha

18.00 Sword Art Online II – Prima visione tv!

18.30 Astrorobot

Ci sono poi diverse repliche durante il giorno.

ATTENZIONE: si è spostato al canale 66 del digitale terrestre

LUPIN RITORNO ALLE ORIGINI – ogni lunedì alle 21:10, martedì alle 23:00 e sabato alle 18:05 – 4 episodi di seguito

Repliche, sigla italiana

CHE CAMPIONI HOLLY E BENJI – da Lunedì al venerdì alle 18.05, 18,35, 19.05

Repliche

LUPIN L’INCOREGGIBILE LUPIN III – da lunedì a venerdì alle 19.25 e 19.50

Repliche

ONE PIECE – da lunedì al venerdì alle ore 14:00, 14:25, 20:10 e 20:35

Repliche. Sabato e domenica alle ore 13:30, 13:55, 20:00 e 20:25

LAMU’ – dal 6 agosto – tutti i giorni alle 19.30 – 2 episodi di seguito

Repliche, ma 1° tv per Mediaset, con sigla giapponese

DORAEMON – Sabato alle ore 7:00 con 2 episodi consecutivi.

Repliche.

DRAGON BALL SUPER – da lunedì a venerdì alle ore 22.00

Repliche.

BEYBLADE BURST – da lunedì a venerdì alle ore 22.30

Repliche.

CHE CAMPIONI HOLLY E BENJI – da lunedì al venerdì alle ore 23:45.

Repliche

SAILOR MOON CRYSTAL – Da Lunedì al Venerdì alle 11.10

Repliche

INAZUMA ELEVEN ARES – Da Lunedì al Venerdì alle 7.45 e 14.00

Prima Visione!

INAZUMA ELEVEN – Da Lunedì al Venerdì alle 01.55

Repliche

BATTLE SPIRITS – Da Lunedì al Venerdì Alle 02.20

Repliche

YU GI OH VRAINS – dal Lunedì al venerdì 15.15

Repliche

POKEMON SOLE E LUNA – ULTRALEGGENDE – sabato e domenica alle 9.00 – 2 episodi

Novità!

Man-ga è il primo canale televisivo interamente dedicato all’animazione giapponese edito da Man-ga Tv in collaborazione con Yamato Video. Tutti gli anime sono in versione integrale.

Programmazione completa qui: il palinsesto subisce de cambiamenti speciali nei weekend.

SERIE IN ARRIVO

Elenco completo delle serie in arrivo

Dall’8 agosto dal lunedì al venerdì ore 20:55 Devil May Cry

Dal 9 agosto dal lunedì al venerdì ore 20:25 Paranoia Agent

Dal 28 agosto dal lunedì al venerdì ore 21:20 Il Grande Mazinga

Dal 30 agosto dal lunedì al venerdì ore 19:00 Gun Frontier

PALINSESTO

Mattina

06:00 D”Artagnan e i moschettieri del Re

06:25 Haikyu!! L”asso del volley 3 (v.o.)

06:55 Highschool of the Dead

07:20 Cavalieri dello Zodiaco The Lost Canvas –

07:50 Love Hina

08:20 Mazinga Z

08:45 Gantz

09:15 Gantz

09:40 Highschool of the Dead

10:10 Love Hina

10:40 Daltanious, il robot del futuro

11:05 D”Artagnan e i moschettieri del Re

11:35 Haikyu!! L”asso del volley 3 (v.o.)

12:00 BBK / BRNK (v.o.)

12:30 Yattaman

Pomeriggio

13:00 Mazinga Z

13:25 Cavalieri dello Zodiaco The Lost Canvas –

13:55 Love Hina

14:20 Highschool of the Dead

14:50 Haikyu!! L”asso del volley 3 (v.o.)

15:20 BBK / BRNK (v.o.)

15:45 Daltanious, il robot del futuro

16:15 D”Artagnan e i moschettieri del Re

16:40 Carletto il principe dei mostri –

17:10 Carletto il principe dei mostri –

17:40 Cavalieri dello Zodiaco The Lost Canvas –

18:05 Yattaman

18:35 Daltanious, il robot del futuro

19:00 Love Hina

19:30 Haikyu!! L”asso del volley 3 (v.o.)

Sera

20:00 D”Artagnan e i moschettieri del Re

20:25 Highschool of the Dead

20:55 Cavalieri dello Zodiaco The Lost Canvas –

21:20 Mazinga Z

21:50 Ken origini mito Regenesis (v.o.)- – –

22:20 Ken origini mito Regenesis (v.o.)- – –

22:45 Mix – Meisei story (v.o.) – 1^TV

23:15 Yattaman

23:40 Love Hina

Notte

00:10 Mazinga Z

00:40 Highschool of the Dead

01:05 Daltanious, il robot del futuro

01:35 Haikyu!! L”asso del volley 3 (v.o.)

02:00 Cavalieri dello Zodiaco The Lost Canvas –

02:30 D”Artagnan e i moschettieri del Re

03:00 Mazinga Z

03:25 Ken origini mito Regenesis (v.o.)- – –

03:55 Ken origini mito Regenesis (v.o.)- – –

04:20 Yattaman

04:50 Highschool of the Dead

05:30 Cavalieri dello Zodiaco The Lost Canvas

