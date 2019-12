Palinsesto TV e Cinema Anime – Dicembre 2019

A cura di Marichan e Bebbe Black Red, in collaborazione con Gordy del sito amico AnimeClick.

Elenco di tutti gli Anime (e drama/fillm) che potete trovare al Cinema e in Tv. Viene realizzato un articolo nuovo ogni mese. Per lo streaming ufficiale, c’è un’altro articolo a parte.

I FIGLI DEL MARE (Children of the sea)

Novità! – dal 2 a 4 Dicembre – cinema dove viene proiettato.

MARCO DAGLI APPENNINI ALLE ANDE – da lunedì a venerdì alle ore 07.00

ROSSANA – da lunedì a venerdì alle ore 07.30

E’ QUASI MAGIA JOHNNY – da lunedì a venerdì alle ore 08.00

Il canale “Ka-boom” è visto in un numero di canale diverso a seconda di dove si abita, dipende da regione a regione. Per informazioni: http://www.supersix24.it/ e anche la pagina di facebook https://www.facebook.com/KaBoom.Television/ .

Palinsesto – ogni nuovo episodio viene mandato in onda dalle 17.00, poi ci sono repliche di sera e la mattina dopo

17:00 Toradora

17:30 Inuyasha

18:00 Star Blazers 2199 – Prima TV!

18:30 L’imbattibile Daitarn 3

HOLLY E BENJI FOREVER – da Lunedì al venerdì alle 12.30, 18.05, 18,35, 19.05

NARUTO SHIPPUDEN – Da Lunedì al Venerdì dalle 13.40, 20.20

DRAGON BALL SUPER – da lunedì a venerdì alle 21.10 e 21.40

I CAVALIERI DELLO ZODIACO – da lunedì al venerdì alle 14.30 e 19.30

FORZA CAMPIONI! – da lunedì al venerdì alle 18.45

Bakugan: Battle Planet – da lunedì a venerdì alle ore 22.50

in replica sul canale BOING PLUS da lunedì a venerdì alle ore 23:55

SAILOR MOON CRYSTAL – da lunedì al venerdì alle 01.35

INAZUMA ELEVEN ARES – Da Lunedì al Venerdì alle 01.55

FAIRY TAIL – Da lunedì al venerdì alle 02.20, 02.45

INAZUMA ELEVEN – Da Lunedì al Venerdì alle 04.50

POKEMON SOLE E LUNA – ULTRAVVENTURE – dal Lunedì al venerdì 9.00

YU GI OH VRAINS – dal Lunedì al venerdì 15:15

CARDFIGHT!! VANGUARD – sabato e domenica alle ore 21:35.

Man-ga è il primo canale televisivo interamente dedicato all’animazione giapponese edito da Man-ga Tv in collaborazione con Yamato Video. Tutti gli anime sono in versione integrale.

Programmazione completa qui: il palinsesto subisce de cambiamenti speciali nei weekend.

SERIE IN ARRIVO

Elenco completo delle serie in arrivo

Dal 12 dicembre dal lunedì al venerdì ore 20:00 Robin Hood

Dal 13 dicembre ogni venerdì ore 22:45 Servamp (SUB)

Dal 20 dicembre ogni venerdì ore 21:50 Magic Knight Rayearth- 1^TV versione integrale

Dal 24 dicembre dal lunedì al venerdì ore 19:00 Sengoku Basara – Samurai Kings

Dal 24 dicembre dal lunedì al venerdì ore 19:30 Danganronpa: The Animation (SUB)

Dal 26 dicembre dal lunedì al venerdì ore 20:25 Carletto, il principe dei mostri

PALINSESTO

MATTINA

06.00 Il libro della giungla

06.25 Luck & Logic (v.o.)

06.55 Hilary

07.20 Yu Yu Hakusho

07.50 Wolf’s Rain

08.20 La leggenda di Zorro

08.45 Gatchaman 2

09.15 Gatchaman 2

09.40 Hilary

10.10 Wolf’s Rain

10.40 Jeeg robot d”acciaio

11.05 Il libro della giungla

11.35 Luck & Logic (v.o.)

POMERIGGIO

12.00 Tutor Hitman Reborn (v.o.) – –

12.30 Calendar Men

13.00 La leggenda di Zorro

13.25 Yu Yu Hakusho

13.55 Wolf’s Rain

14.20 Hilary

14.50 Luck & Logic (v.o.)

15.20 Tutor Hitman Reborn (v.o.) – –

15.45 Jeeg robot d”acciaio

16.15 Il libro della giungla

16.40 Gatchaman 2

17.10 Gatchaman 2

17.40 Yu Yu Hakusho

SERA

18.05 Calendar Men

18.35 Jeeg robot d”acciaio

19.00 Wolf’s Rain

19.30 Luck & Logic (v.o.)

20.00 Il libro della giungla

20.25 Hilary

20.55 Yu Yu Hakusho

21.20 La leggenda di Zorro

21.50 Judo Boy

22.20 Judo Boy

22.45 Tutor Hitman Reborn (v.o.) – 1^TV

23.15 Calendar Men

23.40 Wolf’s Rain

NOTTE

00.10 La leggenda di Zorro

00.40 La leggenda di Hikari (v.o.)

01.05 Jeeg robot d”acciaio

01.35 Luck & Logic (v.o.)

02.00 Yu Yu Hakusho

02.30 Il libro della giungla

03.00 La leggenda di Zorro

03.25 Judo Boy

03.55 Judo Boy

04.20 Calendar Men

04.50 Hilary

05.30 Yu Yu Hakusho