Palinsesto TV e Cinema Anime – Giugno 2020

Elenco di tutti gli Anime (e drama/fillm) che potete trovare al Cinema e in Tv. Viene realizzato un articolo nuovo ogni mese. Per lo streaming ufficiale, c’è un’altro articolo a parte.

ATTENZIONE: alcuni film previsti (come quello di Lupin) sono stati posticipati a data da destinarsi, causa molti cinema chiusi.

L’ISOLA DELLA PICCOLA FLO – da lunedì a venerdì alle ore 07.30

Repliche.

NADIA: IL MISTERO DELLA PIETRA AZZURRA – da lunedì a venerdì alle ore 08.00

Repliche (versione non integrale)

MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – da lunedì a venerdì alle ore 08.30 e 09.00 (due episodi)

Repliche (versione non integrale)

LUPIN III: VARI FILM – un film/special tv ogni sabato alle ore 23.05

Il canale “Ka-boom” è visto in un numero di canale diverso a seconda di dove si abita, dipende da regione a regione. Per informazioni: https://www.supersix24.it/ e anche la pagina di facebook https://www.facebook.com/KaBoom.Television/ .

Palinsesto – ogni nuovo episodio viene mandato in onda più volte durante il giorno, dal mattino in poi.

06:30 Toradora

07:00 Sword Art Online

07:30 L’imbattibile Daitarn 3

08:00 Le situazioni di Lui e Lei

ONE PIECE – tutti i giorni alle 13.40, 14.00, 14:30 20.25, 20.50

Repliche.

CHE CAMPIONI HOLLY E BENJY – da lunedì a venerdì alle 12.20, 12.45, 13.10, 18.20 e 18.45, 19.10. Sabato e domenica alle ore 11.10 con 5 episodi consecutivi.

Repliche

DRAGON BALL Z – Da lunedì a venerdì alle ore 14.50, 15.05, 19.35, 20.00.

Repliche.

LE AVVENTURE DI LUPIN III – sabato e domenica alle ore 18.10 con 5 episodi consecutivi.

Repliche.

LUPIN III – un film ogni mercoledì alle ore 21.15

DRAGON BALL SUPER – da lunedì a venerdì alle ore 21.50

Repliche.

CAPITAN TSUBASA 2018 – da lunedì a venerdì alle ore 21:40

INAZUMA ELEVEN – da lunedì al venerdì alle ore 23.10

Repliche.

FAIRY TAIL – da lunedì al venerdì alle ore 0.00 e 00:25

Repliche.

POKEMON SOLE E LUNA – ULTRALEGGENDE – sabato alle ore 9.00 i nuovi episodi in prima tv, le repliche sabato alle 21.35 e 22.00 e domenica alle ore 7.30.

POKEMON SOLE E LUNA – da lunedì a venerdì alle ore 6.00.

Repliche.

Man-ga è il primo canale televisivo interamente dedicato all’animazione giapponese edito da Man-ga Tv in collaborazione con Yamato Video. Tutti gli anime sono in versione integrale.

Programmazione completa qui: il palinsesto subisce de cambiamenti speciali nei weekend.

SERIE IN ARRIVO

Elenco completo delle serie in arrivo

Dal 12 maggio dal lunedì al venerdì ore 19:00 Devil May Cry

Dal 15 maggio dal lunedì al venerdì ore 19:30 DanMachi: Sword Oratoria (SUB)

Dal 22 maggio ogni venerdì ore 21:50 Magic Knight Rayearth II – 1^TV

Dal 26 maggio dal lunedì al venerdì ore 20:25 La leggenda di Zorro

PALINSESTO

06.00 La principessa zaffiro

06.25 È sbagliato cercare di incontrare ragazze in un dungeon (SUB)

06.55 Kyashan SINS

07.20 Lamù, la ragazza dello spazio

07.50 Devil Lady

08.20 Capricciosa Orange Road

08.45 Magic Knight Rayearth – 1^TV versione integrale (lunedì), Ken il guerriero le origini del mito Regenesis (martedì), Gatchaman 2 (mercoledì), Il prode Raideen- 1^TV (giovedì), Kujaku, l’esorcista (venerdì)

09.15 Magic Knight Rayearth – 1^TV versione integrale (lunedì), Ken il guerriero le origini del mito Regenesis (martedì), Gatchaman 2 (mercoledì), Il prode Raideen- 1^TV (giovedì), Kujaku, l’esorcista (venerdì)

09.40 Kyashan SINS

10.10 Devil Lady

10.40 Il Tulipano Nero e la Stella della Senna

11.05 La principessa zaffiro

11.35 È sbagliato cercare di incontrare ragazze in un dungeon (SUB)

12.00 Bofuri (SUB) (lunedì), Haikyu! L’asso del volley – To the top – 1^TV (SUB) (martedì) -1^TV, Tutor Hitman Reborn (v.o.) (mercoledì e giovedì), Plunderer – 1^TV (SUB) (venerdì)

12.30 Il fantastico mondo di Paul

13.00 Capricciosa Orange Road

13.25 Lamù, la ragazza dello spazio

13.55 Devil Lady

14.20 Kyashan SINS

14.50 È sbagliato cercare di incontrare ragazze in un dungeon (SUB)

15.20 Bofuri (SUB) (lunedì), Haikyu! L’asso del volley – To the top – 1^TV (SUB) (martedì) -1^TV, Tutor Hitman Reborn (v.o.) (mercoledì e giovedì), Plunderer – 1^TV (SUB) (venerdì)

15.45 Il Tulipano Nero e la Stella della Senna

16.15 La principessa zaffiro

16.40 Magic Knight Rayearth – 1^TV versione integrale (lunedì), Ken il guerriero le origini del mito Regenesis (martedì), Gatchaman 2 (mercoledì), Il prode Raideen- 1^TV (giovedì), Kujaku, l’esorcista (venerdì)

17.10 Magic Knight Rayearth – 1^TV versione integrale (lunedì), Ken il guerriero le origini del mito Regenesis (martedì), Gatchaman 2 (mercoledì), Il prode Raideen- 1^TV (giovedì), Kujaku, l’esorcista (venerdì)

17.40 Lamù, la ragazza dello spazio

18.05 Il fantastico mondo di Paul

18.35 Il Tulipano Nero e la Stella della Senna

19.00 Devil Lady

19.30 È sbagliato cercare di incontrare ragazze in un dungeon (SUB)

20.00 La principessa zaffiro

20.25 Kyashan SINS

20.55 Lamù, la ragazza dello spazio

21.20 Capricciosa Orange Road

21.50 Ken il guerriero le origini del mito Regenesis (lunedì), Gatchaman 2 (martedì), Il prode Raideen- 1^TV (mercoledì), Kujaku, l’esorcista (giovedì), Magic Knight Rayearth – 1^TV versione integrale (venerdì)

22.20 Ken il guerriero le origini del mito Regenesis (lunedì), Gatchaman 2 (martedì), Il prode Raideen- 1^TV (mercoledì), Kujaku, l’esorcista (giovedì), Magic Knight Rayearth – 1^TV versione integrale (venerdì)

22.45 Haikyu! L’asso del volley – To the top – 1^TV (SUB) (lunedì), Tutor Hitman Reborn (v.o.) (martedì e mercoledì), Plunderer – 1^TV (SUB) (giovedì), Bofuri (SUB) (venerdì)

23.15 Il fantastico mondo di Paul

23.40 Devil Lady

00.10 Capricciosa Orange Road

00.40 La leggenda di Hikari (v.o.)

01.05 Il Tulipano Nero e la Stella della Senna

01.35 È sbagliato cercare di incontrare ragazze in un dungeon (SUB)

02.00 Lamù, la ragazza dello spazio

02.30 La principessa zaffiro

03.00 Capricciosa Orange Road

03.25 Ken il guerriero le origini del mito Regenesis (lunedì), Gatchaman 2 (martedì), Il prode Raideen- 1^TV (mercoledì), Kujaku, l’esorcista(giovedì), Magic Knight Rayearth – 1^TV versione integrale (venerdì)

03.55 Ken il guerriero le origini del mito Regenesis (lunedì), Gatchaman 2 (martedì), Il prode Raideen- 1^TV (mercoledì), Kujaku, l’esorcista (giovedì), Magic Knight Rayearth – 1^TV versione integrale (venerdì)

04.20 Il fantastico mondo di Paul

04.50 Kyashan SINS

05.30 Lamù, la ragazza dello spazio

