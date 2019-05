Palinsesto TV e Cinema Anime – Maggio 2019

A cura di Marichan e Bebbe Black Red, in collaborazione con Gordy del sito amico AnimeClick.

5 CM AL SECONDO

il 13 14 e 15 Maggio – per informazioni: http://www.nexodigital.it/5-cm-al-secondo/

L’APE MAIA – da lunedì a venerdì alle ore 6:40.

Repliche, con sigla italiana.

POLLYANNA – da lunedì a venerdì alle ore 7:10.

Repliche, con sigla italiana.

MAGICA, MAGICA EMI – da lunedì a venerdì alle ore 7:35.

Repliche.

GEORGIE – da lunedì a venerdì alle ore 8:10.

Repliche.

DRAGON BALL SUPER – Nuovi episodi – Ogni sabato alle 23:20, con 3 episodi di seguito (attenzione: orario variabile).

Prima tv.

LADY OSCAR – da lunedì a venerdì alle 13:15, 13:40 e 18:15,18:40, 19:00; sabato e domenica repliche alle 10:50.

Repliche.

ONE PIECE – da lunedì al venerdì alle ore 14:00, 14:25, 20:20 e 20:50.

Sabato e domenica alle ore 13:30, 13:55, 20:00 e 20:25.

Repliche.

DRAGON BALL SUPER – ogni lunedì alle 21:25 (quattro episodi di seguito), replica il martedì alle 23:00 circa e il sabato alle ore 18:05.

LE AVVENTURE DI LUPIN III – da lunedì a venerdì alle 19:25 e 19:50.

Repliche

MILA E SHIRO DUE CUORI DELLA PALLAVOLO – domenica alle ore 18:00 con 5 episodi consecutivi.

Repliche.

DORAEMON – Sabato alle ore 7:00 con 3 episodi consecutivi.

DRAGON BALL SUPER – da lunedì a venerdì alle ore 22:55.

Repliche.

BEYBLADE BURST – da lunedì a venerdì alle ore 23:20.

Repliche.

CHE CAMPIONI HOLLY E BENJI – da lunedì al venerdì alle ore 23:45.

Repliche

(nessun anime in onda)

POKEMON XYZ – da lunedì al venerdì alle ore 8:55.

Repliche.

YU-GI-OH! VRAINS – da lunedì a venerdì alle ore 15:15.

Repliche.

CARDFIGHT!! VANGUARD – sabato e domenica alle ore 21:35.

Repliche.

VOLTRON: LEGENDARY DEFENDER – venerdì alle ore 21:35.

Repliche.

YU-GI-OH! VRAINS – da lunedì a venerdì alle ore 15:15.

Repliche.

POKEMON SOLE E LUNA – ULTRALEGGENDE – il sabato alle ore 9:00 e 9:25 e in replica domenica alle ore 7:30 e 7:50.

Novità in prima visione tv.

POKEMON – sabato alle 13:40.

POKEMON NERO E BIANCO – dal lunedì al venerdì alle ore 8:00, 8:30 10:30, 11:00, 11:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 20:00 e 20:30. Sabato e domenica alle ore 14:00, 14:30, 15:00, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 20:00 e 20:30.

Repliche.

Man-ga è il primo canale televisivo interamente dedicato all’animazione giapponese edito da Man-ga Tv in collaborazione con Yamatovideo. Tutti gli anime sono in versione integrale.

Programmazione completa qui: il palinsesto subisce de cambiamenti speciali nei weekend.

SERIE IN ARRIVO

Elenco completo delle serie in arrivo

Dal 22 aprile dal lunedì al venerdì ore 21:20 Mazinga Z

Dal 25 aprile ogni giovedì ore 22:45 Assassination Classroom: Korosensei Quest (SUB) – 1^TV

Dal 25 aprile ogni giovedì ore 23:00 Diabolik Lovers More, Blood (SUB) – 1^TV

Dal 29 aprile dal lunedì al venerdì ore 18:05 Il grande sogno di Maya

Dal 10 maggio dal lunedì al venerdì 19:30 Ushio & Tora (SUB)

PALINSESTO

Ore 06:00 – Mutekin

Ore 06:25 – Ultimate Otaku Teacher (SUB) – dal 13 maggio Ushio e Tora (SUB)

Ore 06:55 – Nadia e il mistero della pietra azzurra

Ore 07:20 – Rocky Joe 2

Ore 07:50 – Yu Yu Hakusho

Ore 08:20 – Mazinga Z

Ore 08:45 – lunedì Gantz; martedì Space Symphony Maetel; mercoledì Carletto il principe dei mostri – 1^TV; giovedì Tokyo Magnitude 8.0; venerdì Kyashan Sins

Ore 09:15 – lunedì Gantz; martedì Space Symphony Maetel; mercoledì Carletto il principe dei mostri – 1^TV; giovedì Tokyo Magnitude 8.0; venerdì Kyashan Sins

Ore 09:40 – Nadia e il mistero della pietra azzurra

Ore 10:10 – Yu Yu Hakusho

Ore 10:40 – Getta Robot

Ore 11:05 – Mutekin

Ore 11:35 – Ultimate Otaku Teacher (SUB) – dal 13 maggio Ushio e Tora (SUB)

Ore 12:00 – lunedì Mononokean l’imbronciato (SUB); martedì Ken il guerriero – le origini del mito: Regenesis – 1^TV; mercoledì Tutor Hitman Reborn (SUB); giovedì Tutor Hitman Reborn (SUB); venerdì Koro sensei Quest (SUB) -1^TV

Ore 12:30 – Il grande sogno di Maya

Ore 13:00 – Mazinga Z

Ore 13:25 – Rocky Joe 2

Ore 13:55 – Yu Yu Hakusho

Ore 14:20 – Nadia e il mistero della pietra azzurra

Ore 14:50 – Ultimate Otaku Teacher (SUB) – dal 13 maggio Ushio e Tora (SUB)

Ore 15:20 – lunedì Mononokean l’imbronciato (SUB); martedì Ken il guerriero – le origini del mito: Regenesis – 1^TV; mercoledì Tutor Hitman Reborn (SUB); giovedì Tutor Hitman Reborn (SUB); venerdì Koro sensei Quest (SUB) -1^TV

Ore 15:45 – Getta Robot

Ore 16:15 – Mutekin

Ore 16:40 – lunedì Gantz; martedì Space Symphony Maetel; mercoledì Carletto il principe dei mostri – 1^TV; giovedì Tokyo Magnitude 8.0; venerdì Kyashan Sins

Ore 17:10 – lunedì Gantz; martedì Space Symphony Maetel; mercoledì Carletto il principe dei mostri – 1^TV; giovedì Tokyo Magnitude 8.0; venerdì Kyashan Sins

Ore 17:40 – Rocky Joe 2

Ore 18:05 – Il grande sogno di Maya

Ore 18:35 – Getta Robot

Ore 19:00 – Yu Yu Hakusho

Ore 19:30 – Ultimate Otaku Teacher (SUB) – dal 13 maggio Ushio e Tora (SUB)

Ore 20:00 – Mutekin

Ore 20:25 – Nadia e il mistero della pietra azzurra

Ore 20:55 – Rocky Joe 2

Ore 21:20 – Mazinga Z

Ore 21:50 – lunedì Space Symphony Maetel – martedì Carletto il principe dei mostri – 1^TV – mercoledì Tokyo Magnitude 8.0 – giovedì Kyashan Sins – venerdì Gantz

Ore 22:20 – lunedì Space Symphony Maetel – martedì Carletto il principe dei mostri – 1^TV – mercoledì Tokyo Magnitude 8.0 – giovedì Kyashan Sins – venerdì Gantz

Ore 22:45 – lunedì Ken il guerriero – le origini del mito: Regenesis (SUB) – 1^TV; martedì Tutor Hitman Reborn (SUB); mercoledì Tutor Hitman Reborn (SUB); giovedì Koro sensei Quest (SUB) -1^TV; venerdì Mononokean l’imbronciato (SUB)

Ore 23:15 – Il grande sogno di Maya

Ore 23:40 – Yu Yu Hakusho

Ore 00:10 – Mazinga Z

Ore 00:40 – Nadia e il mistero della pietra azzurra

Ore 01:05 – Getta Robot

Ore 01:35 – Ultimate Otaku Teacher (SUB) – dal 13 maggio Ushio e Tora (SUB)

Ore 02:00 – Rocky Joe 2

Ore 02:30 – Mutekin

Ore 03:00 – Mazinga Z

Ore 03:25 – lunedì Space Symphony Maetel – martedì Carletto il principe dei mostri – 1^TV – mercoledì Tokyo Magnitude 8.0 – giovedì Kyashan Sins – venerdì Gantz

Ore 03:55 – lunedì Space Symphony Maetel – martedì Carletto il principe dei mostri – 1^TV – mercoledì Tokyo Magnitude 8.0 – giovedì Kyashan Sins – venerdì Gantz

Ore 04:20 – Il grande sogno di Maya

Ore 04:50 – Nadia e il mistero della pietra azzurra

Ore 05:30 – Rocky Joe 2

