Palinsesto TV e Cinema Anime – Marzo 2020

A cura di Marichan e Bebbe Black Red, in collaborazione con Gordy del sito amico AnimeClick. Per le Taghette dei canali, si ringrazia MagnaManga e Cavatappi.

Elenco di tutti gli Anime (e drama/fillm) che potete trovare al Cinema e in Tv. Viene realizzato un articolo nuovo ogni mese. Per lo streaming ufficiale, c’è un’altro articolo a parte.

ATTENZIONE: alcuni film previsti (come quello di Lupin) sono stati posticipati a data da destinarsi, causa molti cinema chiusi.

MEMOLE DOLCE MEMOLE – da lunedì a venerdì alle ore 06.50

Repliche

POLLYANNA – da lunedì a venerdì alle ore 07.20

Repliche

FIOCCHI DI COTONE – da lunedì a venerdì alle ore 07.50

Repliche

HEIDI – da lunedì a venerdì alle ore 08.15

Repliche

Il canale “Ka-boom” è visto in un numero di canale diverso a seconda di dove si abita, dipende da regione a regione. Per informazioni: http://www.supersix24.it/ e anche la pagina di facebook https://www.facebook.com/KaBoom.Television/ .

Palinsesto – ogni nuovo episodio viene mandato in onda dalle 17.00, poi ci sono repliche di sera e la mattina dopo

17.00 e 17:30 – InuYasha

18:00 – Eureka Seven

18:30 – L’imbattibile Daitarn 3

LADY OSCAR – da lunedì al venerdì alle 12.40, 13.15, 13.30, 18.30, 19.00

Repliche

ONE PIECE – Da lunedì al venerdì dalle 14.00, 14.30, 20.30, 21.00

stagione 6 – Repliche

DRAGON BALL Z – da lunedì a venerdì alle 15.00, 15.30, 19.30, 20.00

Repliche

DRAGON BALL SUPER – da lunedì a venerdì alle ore 22.50

Repliche.

in replica sul canale BOING PLUS da lunedì a venerdì alle ore 23:55

SAILOR MOON CRYSTAL – da lunedì al venerdì alle 23.45 circa

Repliche.

POKEMON SOLE E LUNA – dal Lunedì al venerdì 09.00, 09.30

Repliche

BAKUGAN BATTLE PLANET – dal Lunedì al venerdì 14.30

Repliche

Man-ga è il primo canale televisivo interamente dedicato all’animazione giapponese edito da Man-ga Tv in collaborazione con Yamato Video. Tutti gli anime sono in versione integrale.

Programmazione completa qui: il palinsesto subisce de cambiamenti speciali nei weekend.

SERIE IN ARRIVO

Elenco completo delle serie in arrivo

Dal 2 marzo ogni lunedì ore 22:45 Haikyu! L’asso del volley Terra VS Cielo – 1^TV (SUB)

Dal 3 marzo dal lunedì al venerdì ore 19:00 Highschool of the dead

Dal 5 marzo ogni giovedì ore 22:45 Plunderer – 1^TV (SUB)

Dal 9 marzo dal lunedì al venerdì ore 18:35 Guerre fra galassie

Dal 16 marzo ogni lunedì ore 22:45 Haikyu! L’asso del volley – To the top (quarta serie) -1^TV (SUB)

Dal 18 marzo ogni mercoledì ore 21:50 Il prode Raideen- 1^TV

Dal 20 marzo dal lunedì al venerdì ore 19:30 Aquarion Logos (SUB)

Dal 20 marzo dal lunedì al venerdì ore 20:55 Love Hina

Dal 20 marzo ogni venerdì alle 21:50 BOFURI – 1^TV (SUB)

PALINSESTO

MATTINA

06.00 Cristoforo Colombo

06.25 Godannar!! Divina unione spirituale (vo)

06.55 Carletto il principe dei mostri –

07.20 Yu Yu Hakusho

07.50 Chrno Crusade

08.20 La leggenda di Biancaneve

08.45 Magic Knight Rayearth

09.15 Magic Knight Rayearth

09.40 Carletto il principe dei mostri –

10.10 Chrno Crusade

10.40 General Daimos

11.05 Cristoforo Colombo

11.35 Godannar!! Divina unione spirituale (vo)

POMERIGGIO

12.00 Servamp (v.o.)

12.30 I Predatori del Tempo

13.00 La leggenda di Biancaneve

13.25 Yu Yu Hakusho

13.55 Chrno Crusade

14.20 Carletto il principe dei mostri –

14.50 Godannar!! Divina unione spirituale (vo)

15.20 Servamp (v.o.)

15.45 General Daimos

16.15 Cristoforo Colombo

16.40 Magic Knight Rayearth

17.10 Magic Knight Rayearth

17.40 Yu Yu Hakusho

SERA

18.05 I Predatori del Tempo

18.35 General Daimos

19.00 Chrno Crusade

19.30 Godannar!! Divina unione spirituale (vo)

20.00 Cristoforo Colombo

20.25 Carletto il principe dei mostri –

20.55 Yu Yu Hakusho

21.20 La leggenda di Biancaneve

21.50 Ken origini mito Regenesis (v.o.)- – –

22.20 Ken origini mito Regenesis (v.o.) – 1^TV

22.45 Haikyu!! L”asso del volley 3 (v.o.) – 1^TV

23.15 I Predatori del Tempo

23.40 Chrno Crusade

NOTTE

00.10 La leggenda di Biancaneve

00.40 Carletto il principe dei mostri –

01.05 General Daimos

01.35 Godannar!! Divina unione spirituale (vo)

02.00 Yu Yu Hakusho

02.30 Cristoforo Colombo

03.00 La leggenda di Biancaneve

03.25 Ken origini mito Regenesis (v.o.)- – –

03.55 Ken origini mito Regenesis (v.o.)- – –

04.20 I Predatori del Tempo

04.50 Carletto il principe dei mostri –

05.30 Yu Yu Hakusho