Palinsesto TV Anime – Settembre 2020

A cura di Marichan e Bebbe Black Red, in collaborazione con Gordy del sito amico AnimeClick. Elenco di tutti gli Anime che potete trovare nella Tv italiana. Viene realizzato un articolo nuovo ogni mese.

SORRIDI PICCOLA ANNA – da lunedì a venerdì alle ore 6.40

Repliche.

MARCO DAGLI APPENNINI ALLE ANDE – da lunedì a venerdì alle ore 7.10

Repliche

PAPÀ GAMBALUNGA – da Lunedì a Venerdì alle 7.40

Repliche

HEIDI – da lunedì a venerdì alle ore 8.10.

Repliche, con sigla italiana.

PICCOLI PROBLEMI DI CUORE – da lunedì a venerdì alle ore 8.25. Sabato alle 8.55 e 9.20

Repliche (versione non integrale)

C’ERA UNA VOLTA POLLON – sabato alle ore 8.00 e 8.30

Repliche.

ONE PIECE – da lunedì a venerdì alle 13.45, 14.15, 20.25, 20.50. Sabato e domenica alle 13.10, 13.40, 20:25 e 20:50.

Repliche.

MIMI E LA NAZIONALE DELLA PALLAVOLO – da lunedì a venerdì alle 12.55, 13.20, 18.35 e 19.05. Sabato e domenica alle ore 11.00 con 5 episodi consecutivi.

Repliche

DRAGON BALL SUPER – Da lunedì a venerdì alle ore 14.45, 15.15, 19.30, 20.00. Sabato e domenica alle 18.05 con 5 episodi consecutivi.

Repliche.

LUPIN III: VARI FILM – ogni mercoledì alle ore 21.15 un film differente.

CAPITAN TSUBASA 2018 – da lunedì a venerdì alle ore 21:40

Repliche.

DRAGON BALL SUPER – da lunedì a venerdì alle ore 22.05 con 3 episodi consecutivi.

Repliche.

DORAEMON – da lunedì a venerdì alle ore 7.00

nuovi episodi in prima visione tv

Il canale “Ka-boom” è visto in un numero di canale diverso a seconda di dove si abita, dipende da regione a regione. Per informazioni: https://www.supersixtv.net/

Palinsesto – ogni nuovo episodio viene mandato in onda più volte durante il giorno, dal mattino in poi.

06:30 – Star Blazers 2199

07.00 – L’indistruttibile Robot Trider G7

07.30 – InuYasha

08.00 – Eureka Seven

POKEMON XYZ – da lunedì a venerdì alle 6.00

Repliche

ESPLORAZIONI POKEMON – sabato alle 9.00

Novità!

POKEMON SOLE E LUNA – ULTRALEGGENDE – sabato alle ore 21.35 e 22.00.

Repliche.

INAZUMA ELEVEN ARES – da lunedì al venerdì alle ore 14.15 e 01.55

Repliche.

DORAEMON – dal lunedì al Sabato alle 12.00 e 20.00

Repliche con sigla italiana

