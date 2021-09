Palinsesto Tv Anime – Settembre 2021

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Articolo a cura di Bebbe Black Red e Marichan, in collaborazione con Gordy del sito amico AnimeClick. Elenco di tutti gli Anime che potete trovare nella Tv italiana. Viene realizzato un articolo nuovo ogni mese.

IL TULIPANO NERO – LA STELLA DELLA SENNA – da lunedì a venerdì alle ore 7.45

HILARY – da lunedì a venerdì alle ore 8.40

MILA E SHIRO DUE CUORI NELLA PALLAVOLO – da lunedì a venerdì alle ore 9.10

OCCHI DI GATTO – sabato alle ore 8.50 e 9.20 (doppio episodio)

I CAVALIERI DELLO ZODIACO – THE LOST CANVAS – da lunedì a venerdì alle ore 2.30, con 4 episodi consecutivi

Dal 6 settembre:

POLLYANNA – da lunedì a venerdì alle ore 7.10

L’INCANTEVOLE CREAMY – da lunedì a venerdì alle ore 7.40

LADY OSCAR – da lunedì a venerdì alle ore 8.10

ONE PIECE – tutti i giorni alle ore 7.00, 7.20, 19.45, 20.10, 20.40, 1.20, 1.40, 2.00

MILA E SHIRO: IL SOGNO CONTINUA – da lunedì al venerdì alle ore 15.00, 15.30 e 16.00.

MY HERO ACADEMIA – da lunedì a venerdì alle 16.30, 17.00 e 17.25. Sabato e domenica alle ore 14.20 con 6 episodi consecutivi.

FIRE FORCE – ogni mercoledì alle ore 21.10 con 5 episodi consecutivi (da mercoledì 8 settembre)

(Prima Visione) integrale!

DRAGON BALL SUPER – da lunedì a venerdì alle ore 23:00 con 2 episodi consecutivi

DORAEMON – dal lunedì al venerdì alle 6.00, 6.25 e 6.55

Il canale “Ka-boom” è visto in un numero di canale diverso a seconda di dove si abita, dipende da regione a regione. Per informazioni: https://www.supersixtv.net/

Palinsesto – ogni nuovo episodio viene mandato in onda più volte durante il giorno, dal mattino in poi.

Tutti i giorni:

05:00: Starblazers 2199 (solo streaming e canale 139)

06:30 – 17:00: Bem il mostro umano

07:00 – 17:30: L’imbattibile Daitarn 3

07:30 – 18:00: InuYasha (stagione 3)

08:00 – 18:30: Starblazers 2199

Da lunedì a venerdì, solo in streaming e su SuperSix Lombardia:

23:00: Starblazers 2199

23:30: InuYasha (stagione 4)

ESPLORAZIONI POKEMON – tutti i giorni alle ore 7.05. e il sabato sera dalle 22.00

SAILOR MOON CRYSTAL – da lunedì a venerdì alle ore 2.30 e 16.05

DORAEMON – dal lunedì al sabato alle 20.45, 21.15

Canale 122 per gli abbonati Sky, incluso nel Base. Gli anime della Yamato Video verranno trasmessi dalle 14:45, il sabato e la domenica mattina e, sempre nel weekend ma in tarda serata con le serie più adulte. Attualmente in onda:

LADY OSCAR – da lunedì a venerdì alle 14.45 (doppio episodio) e in replica il giorno dopo alle 6.00

LUPIN III serie 2 – da lunedì a venerdì alle 16.00 e in replica il giorno dopo alle 6.50