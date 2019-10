speciali – HALLOWEEN!

Speciale HALLOWEEN

Vi piacciono le storie dell’orrore? Halloween è il periodo giusto per riscoprire manga e anime paurosi!

La lista è stata fatta da Marichan, Galulu e LaplaceDemon; secondo i nostri gusti personali e popolarità e reperibilità delle opere, per commenti e altri suggerimenti, vi aspettiamo sui nostri canali Social e sul Forum (dove potete anche votare), e non dimenticate di venire in Radio Mercoledì 30 Ottobre per la serata speciale!

– Forum – discussione “Halloween: Manga e Anime” –

– Radio – serata speciale dedicata ad Halloween con solo Ost di anime/videogiochi a tema – Mercoledì 30 Ottobre dalle 21.00 –

– paura, eh? (se hai riconosciuto il personaggio, ho una notizia spaventosa da darti… sei vecchio!) –

Clicca sulle immagini per aprire la relativa scheda su questo sito (opere in ordine alfabetico).

Another

Una classe maledetta. Una ragazza misteriosa. Morti sospette dovute ad un evento passato…. E alla fine ne resterà uno solo!

Deadman Wonderland

Un ragazzo innocente viene rinchiuso in un carcere che ha l’aspetto di un sinistro parco di divertimenti; tra esperimenti governativi e battaglie all’ultimo sangue…

Devilman – Devilman Crybaby

I demoni vogliono conquistare la Terra e uccidere gli umani, ma il protagonista scoprirà che la bestia più cattiva e terribile è l’uomo stesso.

Elfen Lied

Un mostro ha l’aspetto di una ragazza innocente dai capelli rossi, che ha perso la memoria, ma ha poteri terribili causati da un’esperimento.

Hellsing – Hellsing Ultimate

Vampiri assettati di sangue in una vecchia Londra, e non sono belli e scintillanti come in Twilight!

Higurashi no koro ni

Horror vecchio stile, dove una maledizione causa un mistero molto intricato; uno splatter che non dimenticherete facilmente!

Junji Ito

Considerato uno dei più importanti autori di horror, Junji Ito era ignorato nel nostro paese fino a poco tempo fa, quando diverse case editrici italiane hanno pubblicato molte sue sue opere; quasi in contemporanea dell’uscita di una serie tv a lui dedicata in Giappone.

Kiseiju, l’ospite indesiderato

Immagina di svegliarti una mattina e trovare la tua mano invasa da un parassita alieno con una propria volontà; mentre attorno a te capitano eventi sempre più spaventosi… cosa faresti?

Mirai Nikki

Gioco di sopravvivenza, con una protagonista completamente pazza, che fa più paura dei cattivi!

Shiki

Un piccolo paesino giapponese viene invaso da una strana malattia, che porterà ad una vera e propria guerra tra vivi e “morti”…

Tokyo Ghoul

I ghoul arrivano a Tokyo, e sono affamati di carne umana… Opera molto famosa!

Umineko no koro ni

Chiusi in un’isola da cui non possono scappare, i membri di una ricca famiglia diventano i giochi di una strega senza scrupoli.

Ti potrebbe interessare...