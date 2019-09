telefilm – IT’S OKAY, THAT’S LOVE – di Kim Kyu-tae

A cura di Miss Daddy

SCHEDA

Titolo originale: It’s okay, that’s love

Genere: serie tv (k-drama) – sentimentale, melodramma, medico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Corea Del Sud

Numero episodi: 16 (completo)

Anno di uscita: 2014

Tv: SBS

Director: Kim Kyu-tae

Written: Noh Hee-kyung

Production: GT Entertainment, CJ E&M

Titolo in Italia: It’s okay, that’s love

Anno di pubblicazione in Italia: 2014

Trasmissione: disponibile sulla TV online Rakuten Viki, sottotitolata in italiano

Edizione italiana: Rakuten Viki

TRAMA

Jang Jae Yeol è un famoso romanziere di gialli e popolare DJ radiofonico con una personalità spinosa. Dopo aver incontrato la psichiatra Ji Hae in un talk show, approfondendo il tema della mente criminale, il loro rapporto approccia immediatamente nel modo sbagliato. Ma quando la fidanzata di Jae Yeol plagia il suo lavoro, costringendolo a rimanere fermo nello scandalo fino a quando può dimostrare la sua innocenza, diventa inaspettatamente il compagno di stanza di Hae So.

Jae Yeol si trasferisce così in una casa che possiede e che viene affittata da Hae Soo, Jo Dong Min (un altro psichiatra e collega senior di Hae Soo) e Park Soo Kwang (un giovane ragazzo con la sindrome di Tourette). Mentre le personalità di Jae Yeol e Hae Soo si scontrano, si aiutano a vicenda a guarire dalle loro cicatrici emotive profondamente radicate.

Curiosità: In questo drama Kang-woo viene interpretato da D.O, cantante della band k-pop EXO

CAST

Jo In-sung – Jang Jae-yeol

Sung Yoo-bin – Jang Jae-yeol da giovane

Gong Hyo-jin – Ji Hae-soo

Kang Joo-eun – Ji Hae-soo da giovane

Sung Dong-il – Jo Dong-min

Lee Kwang-soo – Park Soo-kwang

Do Kyung-soo – Han Kang-woo

Jin Kyung – Lee Young-jin

Lee Sung-kyung – Oh So-nyeo

Yang Ik-june – Jang Jae-beom

Noh Tae-yub – Jang Jae-beom da giovane

Cha Hwa-yeon – Ok-ja

Tae Hang-ho – Tae-yong

Kim Mi-kyung – Madre di Hae-soo

Do Sang-woo – Choi Ho

Choi Moon-kyung – Ji Yoon-soo

Lee Chae-eun – Ji Yoon-soo da giovane

Choi Seung-kyung – Oh Do-deuk

RECENSIONI

